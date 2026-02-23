Personaggi, aneddoti e storie di cinema: al Teatro di Saronno il critico del Corriere Maurizio Porro

Maurizio Porro, una delle firme storiche del Corriere della Sera, arriva a Saronno per un incontro tra cinema e teatro che sarà sicuramente ricco di anedotti, storie e curiosità. L’appuntamento è per sabato 28 febbraio alle 16 al Teatro Giuditta Pasta, dove il critico teatrale e cinematografico sarà protagonista di un incontro dedicato al dialogo tra teatro e cinema, in un appuntamento a ingresso gratuito (su prenotazione).

Con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, Porro guiderà il pubblico in un racconto fatto di aneddoti, retroscena e incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. Un percorso personale e professionale che attraversa stagioni decisive del nostro immaginario culturale e che trova nel titolo del suo libro, “Io li conoscevo bene”, una sintesi efficace e affettuosa.

Un ponte tra palcoscenico e grande schermo

L’appuntamento rappresenta il momento centrale di un progetto condiviso tra il Teatro Giuditta Pasta e il Cinema Prealpi. L’idea è quella di affiancare alla visione dei film quella degli spettacoli dal vivo, costruendo un dialogo tra linguaggi differenti ma complementari.

Il percorso ha preso il via con Amadeus e proseguirà fino ad aprile con “La signora delle camelie” e “Improvvisamente l’estate scorsa”. Storie che il pubblico potrà attraversare da prospettive diverse, confrontando la dimensione del palcoscenico con quella della sala cinematografica.

Raccontare lo spettacolo dall’interno

La presenza di Maurizio Porro a Saronno non è soltanto un incontro con un critico, ma l’occasione per ascoltare la voce di chi ha vissuto dall’interno le trasformazioni artistiche degli ultimi decenni. Nato a Milano nel 1942, Porro ha mosso i primi passi al Piccolo Teatro, per poi diventare una delle firme di riferimento del Corriere della Sera per teatro e cinema.

Nel corso dell’incontro metterà a fuoco differenze e affinità tra i due linguaggi: il teatro, con la sua immediatezza e la forza della presenza dal vivo; il cinema, capace di costruire significati attraverso regia, montaggio, fotografia e musica. Attraverso esempi concreti mostrerà come uno stesso testo possa trasformarsi a seconda dello sguardo e degli strumenti scelti.

Il libro “Io li conoscevo bene”

Pubblicato nel 2023 da La Nave di Teseo, “Io li conoscevo bene” intreccia memoir e saggio critico. Il volume raccoglie ritratti e riflessioni su protagonisti che hanno segnato il Novecento, da Federico Fellini a Giorgio Strehler, restituendo il clima umano e creativo in cui sono nate opere entrate nella storia.

Il titolo richiama una stagione irripetibile dello spettacolo, osservata e raccontata giorno dopo giorno da chi l’ha frequentata da vicino. A Saronno quel racconto prenderà forma dal vivo, in un dialogo diretto con il pubblico.

L’ingresso è gratuito con prenotazione online sul sito del Teatro Giuditta Pasta.