Piede d’Oro, via al “riscaldamento”: alla Elmec la presentazione del calendario

Primo atto ufficiale per la nuova stagione del Piede d’Oro: questa sera – giovedì 26 febbraio – la sede della Elmec (in via Pret 1, a Brunello) ospiterà la tradizionale serata di presentazione del circuito podistico più amato del Varesotto.

L’appuntamento è per le 19 con un rinfresco e con la possibilità di effettuare l’iscrizione al Piede d’Oro 2026. Chi ha già depositato la propria adesione entro il 23 febbraio scorso, potrà anche ritirare il pettorale assegnato dall’organizzazione che verrà utilizzato durante tutta la stagione sportiva.

Alle ore 20 inizierà la presentazione del calendario sportivo che prevede ben 18 appuntamenti: si comincerà da Varese con la 41a “Marciando per la vita” del 15 marzo per terminare con la classicissima, il Cross Country dei 7 Campanili in agenda il 18 ottobre a Cavaria con Premezzo.