Piscina di via Copelli: trasformarla in palestra costa meno che ripararla

Il futuro della struttura di via Copelli era al centro della commissione Sport convocata per giovedì 24 febbraio. Non c’è stato il tempo per analizzare nel dettaglio costi e progetti per via del tempo occupato dalla discussione sul futuro dell’ippodromo, ma è stato dato un assaggio di quello che potrebbe essere, con un rinvio a metà marzo per quanto riguarda un’analisi più puntuale.

Durante l’ultima seduta della commissione competente, sebbene la discussione definitiva sia stata rinviata, sono però emersi i primi numeri relativi ai costi di riqualificazione: cifre che sembrano spingere l’amministrazione comunale verso la trasformazione dell’impianto in una palestra per la pallavolo.

I costi: il paradosso della ristrutturazione

Secondo i dati tecnici presentati, il recupero della funzione natatoria risulterebbe sensibilmente più oneroso rispetto alla riconversione sportiva. I parametri, calcolati su interventi analoghi realizzati recentemente in Italia, parlano chiaro: per la trasformazione in palestra, il costo stimato si aggira intorno ai 2.000 euro al metro quadro, per la riqualificazione come impianto natatorio la spesa salirebbe fino a 3.700 euro al metro quadro.

Un paradosso solo apparente: lo stato attuale della piscina è descritto come “fatiscente”, con impianti completamente da rifare e solai compromessi da fenomeni di sfondellamento, come già evidenziato dal sopralluogo di ATS. In caso di trasformazione in palestra, il piano vasca verrebbe demolito per abbassare il livello del pavimento, semplificando paradossalmente il consolidamento strutturale.

Numeri e tesserati: la scelta dei volumi

Oltre all’aspetto economico, l’amministrazione comunale sta valutando l’impatto sociale dell’intervento. Per questo motivo, ai consiglieri verranno forniti nei prossimi giorni i dati precisi relativi al numero dei tesserati in città, suddivisi tra attività natatorie e pallavolo.

L’obiettivo è incrociare la sostenibilità finanziaria del cantiere con l’effettiva richiesta di spazi da parte delle società sportive locali. La commissione tornerà a riunirsi tra circa quindici giorni, una volta che i commissari avranno visionato i documenti tecnici e i dati sulle affiliazioni federali.

La struttura di via Copelli

La piscina comunale, chiusa da qualche mese, è destinata a essere trasformata in un palazzetto multisport: l’indirizzo politico è quello di farne un centro per la pallavolo, attività che manca di una struttura dedicata in città, ma l’idea è quella di farne una sorta di piccolo palazzetto in grado di ospitare varie discipline. L’impianto vanta un’importante storia architettonica: fu costruito nel 1966 per celebrare i 150 anni di Varese come città (elevazione datata 1816) ed è stato progettato da Sergio Brusa Pasquè, “papà” anche del palasport e di altre opere importanti a livello nazionale. La vetustà dell’impianto ha reso oneroso il suo mantenimento come struttura natatoria, ma non rende “semplice” nemmeno una sua futura trasformazione. Mantenendo intatto l’involucro architettonico, secondo gli studi e le valutazioni dei tecnici e degli amministratori del Comune di Varese è percorribile l’ipotesi di una conversione.