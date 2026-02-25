Più coincidenze tra la Svizzera e Milano: conferma e potenziamento per la navetta Gaggiolo – Malnate

Più coincidenze con i treni per Milano e il Canton Ticino, una nuova coppia di corse nel primo pomeriggio e un assetto definitivo che guarda al futuro. Da lunedì 2 marzo, la linea bus tra Malnate e Gaggiolo cambia volto per rispondere meglio alle esigenze dei pendolari. Dopo i primi mesi di sperimentazione, il servizio viene ottimizzato per garantire collegamenti più fluidi tra le stazioni ferroviarie, confermando la sua validità almeno fino al mese di giugno.

Un nodo strategico tra Malnate e Gaggiolo

Il coordinamento dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha portato a una rimodulazione della tratta, gestita da Autolinee Varesine all’interno della linea V145. La novità principale riguarda il capolinea, che viene fissato stabilmente presso la stazione FN di Malnate. Questa scelta non è casuale: l’obiettivo è permettere a chi arriva da Cantello o dalle zone limitrofe di intercettare agevolmente i treni diretti a Milano Cadorna, oltre a mantenere le coincidenze già attive a Gaggiolo per i treni Tilo verso Lugano, Mendrisio e Como.



Orari ottimizzati e nuove corse

Per far funzionare il meccanismo delle coincidenze, il percorso del bus è stato rivisto eliminando la deviazione verso Gurone e viale Kennedy, un passaggio che spesso rischiava di far perdere il treno ai viaggiatori. Oltre al miglioramento dei tempi di percorrenza, l’offerta si arricchisce: viene infatti introdotta una coppia di corse a metà pomeriggio, con partenza da Malnate alle 14:19 e da Gaggiolo alle 14:52. Restano confermate e protette le fasce di punta, ovvero quelle tra le 5:30 e le 9:30 e tra le 16:30 e le 20:30, utilizzate quotidianamente dai lavoratori frontalieri e dai pendolari verso il capoluogo regionale.

Il futuro del servizio

Il servizio, nato nel settembre 2025, ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per il territorio. «La linea Malnate – Gaggiolo è stata attivata – spiega Giovanni Stefano Galli, presidente dell’Agenzia TPL – per offrire una soluzione di trasporto integrata ai viaggiatori frontalieri di Malnate e Cantello che, grazie a questa linea, possono spostarsi da casa fino alla propria destinazione in Cantone Ticino utilizzando i mezzi pubblici». Le novità di marzo puntano ora a servire meglio anche chi si muove verso l’Italia. «L’intento è fornire un collegamento migliore anche ai pendolari che si recano a Milano. Nelle prossime settimane verificheremo l’effettivo utilizzo del servizio e se necessario apporteremo eventuali integrazioni d’orario», aggiunge Galli.

Malnate-Gaggiolo Orario 2026