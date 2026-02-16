Più corse verso la stazione e una linea soppressa: Castellanza rivoluziona il trasporto pubblico locale

Dal prossimo 23 febbraio il servizio di trasporto pubblico urbano di Castellanza si rinnova con una riorganizzazione complessiva che risponde alle esigenze concrete di cittadini, lavoratori e studenti. La linea V215 diventa la spina dorsale della mobilità cittadina con un potenziamento significativo delle corse giornaliere, mentre viene soppressa la linea V216, che risulta sottoutilizzata come evidenziato dai dati del monitoraggio condotti in questi mesi da S.a.c.o. e Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese.

La decisione di riorganizzare il servizio nasce dall’analisi dei flussi di passeggeri già condotte dall’Agenzia TPL nella predisposizione del proprio Programma di bacino e dalle segnalazioni pervenute negli ultimi mesi all’Amministrazione Comunale con riguardo alle coincidenze mancate con i treni regionali alla stazione di Castellanza. I dati raccolti hanno evidenziato come la linea V216 registrasse un utilizzo marginale durante l’intera giornata, mentre crescevano le richieste di maggiore frequenza e migliori collegamenti con la stazione Trenord, nodo cruciale per i pendolari e viaggiatori diretti verso Saronno, Milano, nonché Malpensa e Gallarate.

«Questa riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico è il risultato di un lavoro metodico e condiviso che ha visto l’Amministrazione comunale collaborare in modo stretto e proficuo con S.a.c.o. e l’Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese – precisa il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni -. Quando abbiamo iniziato a ricevere le prime segnalazioni dai cittadini sulle difficoltà nel raggiungere i treni in orario e sui lunghi tempi di attesa in stazione, abbiamo immediatamente attivato un tavolo tecnico con l’Agenzia TPL e la società di trasporti per analizzare nel dettaglio i flussi di utenza e i tempi di percorrenza. Il monitoraggio condotto in questi mesi da Saco e Agenzia TPL ha confermato ciò che i dati ci stavano dicendo: la linea V216 non rispondeva più alle esigenze reali dei castellanzesi, mentre la domanda si concentrava sulla necessità di collegamenti più frequenti con la stazione ferroviaria. La decisione di sopprimere una linea sottoutilizzata per potenziare significativamente quella che serve davvero il territorio non è stata presa a tavolino, ma nasce dall’ascolto quotidiano dei bisogni di lavoratori, studenti e famiglie. Ringrazio Saco e l’Agenzia TPL per la disponibilità e la professionalità dimostrate in questa fase di riprogettazione del servizio: è questo tipo di collaborazione tra enti che produce risultati concreti per i cittadini».

«L’Agenzia ha lavorato con impegno nella progettazione del servizio di trasporto pubblico attraverso il Programma di Bacino e in questo progetto si concretizza una parte (non la sola) di quanto progettato –commenta il presidente dell’Agenzia Giovanni Stefano Galli-. Abbiamo insistito affinché le risorse fossero concentrate dove c’è una reale domanda di mobilità, garantendo coincidenze stabili e affidabili con i treni per Milano, Malpensa e il territorio. Quello di Castellanza è un esempio virtuoso di come la programmazione tecnica dell’Agenzia e l’ascolto del territorio da parte del Comune possano convergere verso un unico risultato: un trasporto pubblico più razionale, efficace e capace di rispondere alle esigenze di studenti e lavoratori».

Il nuovo assetto prevede 31 corse giornaliere della linea V215 dal lunedì al venerdì, con frequenza media di 20-30 minuti per tutto l’arco della giornata dalle 6.45 alle 20.10. Il sabato e nel mese di agosto vengono garantite 17 corse dalle 7:32 alle 19:10. Le corse bus offrono tutto il giorno coincidenze affidabili con i treni R27 per Saronno-Milano Cadorna e con i nuovi RE51 per Malpensa-Gallarate.

Ogni corsa tocca i punti nevralgici della città: dalla stazione Trenord si prosegue verso Villa Pomini, Università LIUC, Mater Domini, il polo industriale Tenova in via Gerenzano, per poi rientrare verso il centro attraverso via Lombardia e piazza XXV Aprile.

Particolare attenzione è stata riservata alle esigenze degli studenti dell’Istituto Facchinetti: vengono mantenute le tre corse dedicate della V216 con transito in viale Borri alle ore 13:03, 14:03 e 15:03, garantendo il collegamento diretto con l’istituto superiore nelle fasce di uscita scolastica, nonché agli studenti universitari della LIUC che dispongono di collegamenti frequenti con la stazione ferroviaria. Parallelamente continua il servizio della linea V219 in orario scolastico, con due corse mattutine e pomeridiane specificamente calibrate sugli orari di ingresso e uscita delle scuole elementari e medie cittadine. La riorganizzazione interessa anche le fermate strategiche del territorio. I dipendenti della LIUC in piazza Soldini, del Mater Domini in via Bettinelli e di Tenova in via Gerenzano potranno contare su un servizio più capillare durante tutta la giornata lavorativa.

Il sistema tariffario rimane invariato, così come la validità degli abbonamenti in corso. Tutti i nuovi orari sono disponibili sul sito web della compagnia (www.airpullman.com) e saranno affissi sulle pensiline cittadine nei prossimi giorni.