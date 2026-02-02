Più pattuglie in strada dopo il tramonto a Cislago: arrivano i turni serali della Polizia Locale

Il presidio del territorio si rafforza e si estende alle ore notturne. Da alcuni giorni sono stati ufficialmente attivati i nuovi servizi di pattugliamento serale della Polizia Locale, che vedranno gli agenti impegnati in strada nella fascia oraria compresa dalle 20.00 alle 24.00.

L’iniziativa punta a incrementare la sicurezza percepita dai cittadini e a garantire un monitoraggio più costante durante le ore in cui solitamente i servizi ordinari cessano l’attività. L’amministrazione ha voluto sottolineare l’importanza di questo potenziamento, esprimendo un ringraziamento al Comandante e a tutto il corpo degli agenti per la disponibilità e la professionalità dimostrate nell’avviare i nuovi turni.

Nuovi orari dello sportello

Contestualmente al potenziamento dei servizi esterni, sono stati rivisti anche gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio di Polizia Locale, per permettere ai cittadini di accedere agli sportelli in diverse fasce della giornata.

Ecco il nuovo schema dei ricevimenti:

Martedì: dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Giovedì: dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Sabato: dalle ore 12.00 alle ore 13.00