Varese News

Saronno/Tradate

Più pattuglie in strada dopo il tramonto a Cislago: arrivano i turni serali della Polizia Locale

Agenti in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore controllo sul territorio. Cambiano anche gli orari di ricevimento del pubblico presso il comando

Generico 02 Feb 2026

Il presidio del territorio si rafforza e si estende alle ore notturne. Da alcuni giorni sono stati ufficialmente attivati i nuovi servizi di pattugliamento serale della Polizia Locale, che vedranno gli agenti impegnati in strada nella fascia oraria compresa dalle 20.00 alle 24.00.

L’iniziativa punta a incrementare la sicurezza percepita dai cittadini e a garantire un monitoraggio più costante durante le ore in cui solitamente i servizi ordinari cessano l’attività. L’amministrazione ha voluto sottolineare l’importanza di questo potenziamento, esprimendo un ringraziamento al Comandante e a tutto il corpo degli agenti per la disponibilità e la professionalità dimostrate nell’avviare i nuovi turni.

Nuovi orari dello sportello

Contestualmente al potenziamento dei servizi esterni, sono stati rivisti anche gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio di Polizia Locale, per permettere ai cittadini di accedere agli sportelli in diverse fasce della giornata.

Ecco il nuovo schema dei ricevimenti:

Martedì: dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Giovedì: dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Sabato: dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.