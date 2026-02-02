Premiati i 18 progetti vincitori del Bando “Under 40” della Fondazione regionale per la ricerca biomedica

La Fondazione regionale per la ricerca biomedica (FRRB) ha celebrato in questi giorni i 18 progetti vincitori del “Bando di Ricerca Collaborativa Under 40”, un’iniziativa voluta da Regione Lombardia per sostenere e valorizzare giovani ricercatori e progetti innovativi nel settore delle Scienze della Vita. Con un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro, il bando ha premiato proposte capaci di generare impatto clinico e scientifico in ambiti di grande rilevanza sanitaria.

Focus su pediatria, oncologia e antibiotico-resistenza

Le aree tematiche finanziate riguardano campi cruciali come le innovazioni diagnostico-terapeutiche in ambito pediatrico, l’ingegneria tissutale e la medicina rigenerativa, la lotta all’antibiotico-resistenza e l’oncologia, che da sola ha assorbito 10 dei 18 progetti premiati.

La selezione, iniziata a marzo 2025, ha vagliato 52 proposte, portando a un tasso di successo particolarmente alto per i progetti oncologici (76,9%) e quelli dell’area TERM – Tissue Engineering and Regenerative Medicine (57,1%).

Tra i partner coinvolti figurano 10 IRCCS privati, 6 università, 4 centri di ricerca e 2 ASST/ATS, a dimostrazione della rete virtuosa tra pubblico e privato attivata per questa iniziativa.

Veronesi: “Un investimento concreto nel futuro della medicina”

A commentare l’esito del bando anche Angelo Veronesi (fisico e segretario citatdino della Lega di Saronno), che ha voluto rivolgere un pensiero specifico ai cittadini saronnesi: «Regione Lombardia dimostra ancora una volta di saper intervenire con concretezza e visione strategica là dove troppo spesso lo Stato non riesce ad arrivare. Il finanziamento di aree tematiche fondamentali come le innovazioni diagnostico-terapeutiche in ambito pediatrico, l’ingegneria tissutale e la medicina rigenerativa, la lotta all’antibiotico-resistenza e l’oncologia rappresenta una scelta di grande responsabilità e lungimiranza.

«Investire in questi settori significa potenziare la ricerca clinica sul territorio, sostenere i nostri professionisti e offrire ai cittadini lombardi cure sempre più avanzate ed efficaci – aggiunge Veronesi – e la Lombardia continua a essere un modello di eccellenza sanitaria e scientifica, capace di tradurre risorse e competenze in opportunità reali per il futuro della medicina».