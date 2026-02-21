Premio Cambiamenti Cna: a Comonext la sfida delle nuove imprese del territorio

Sedici startup, tre minuti ciascuna per raccontare la propria idea innovativa, una giuria composta da sei persone chiamata a scegliere le migliori. È la fotografia della finale territoriale del Premio Cambiamenti, giunto alla nona edizione, che si è svolta nella sede di ComoNExT a Lomazzo, in provincia di Como, organizzata da CNA Lombardia Nord Ovest. Solo cinque realtà hanno conquistato l’accesso alle finali regionali: Aspidia, ENSafe, Involve Space, Nugae e Rilemo.

Ad aprire l’evento è stato il presidente di CNA Lombardia Nord Ovest, Pasquale Diodato: «Siamo presenti su quattro province: Como, Lecco, Monza, Brianza e Varese. Rappresentiamo 6500 imprese associate, 46 mestieri di rappresentanza. Un territorio di vastissime dimensioni con grandi potenzialità di crescita, dove i progetti delle startup possono trovare spazio». (in primo piano Francesco Romano, supporto pmi e startup Cna Lombardia Nord Ovest)

L’INCUBATORE COMONEXT

A ospitare la finale è stato ComoNExT, partner scientifico-tecnologico nato 15 anni fa. Il direttore generale Ivan Parisi ha spiegato che oggi il parco conta «oltre 21.000 metri quadrati con più di 130 aziende insediate e quasi 900 persone che vengono a lavorare tutti i giorni».

Delle ultime 150 startup insediate a Comonext, 120 oggi esistono ancora. Un altissimo tasso di sopravvivenza garantito dal supporto di tutor e professionisti. Le startup sono infatti coinvolte anche in progetti di trasferimento tecnologico verso le imprese del territorio. Elena Zaffaroni, responsabile dell’incubatore, ha ribadito la missione: «Il nostro compito è di aiutare il territorio nello sviluppo economico attraverso la leva dell’innovazione».

Tra i partner anche Unicredit, presente con il proprio sostegno alle piccole e medie imprese e alle startup, e il Gruppo Giovani CNA. Davide Pusterla ha ricordato che Cambiamenti «nasce dall’idea di cambiare il pensiero, offrendo non solo un premio ma rete, visibilità e confronto».

A portare la propria esperienza è stato lo startupper Federico Morosi, vincitore regionale della scorsa edizione con Why Only White: «È stata una bellissima esperienza sia dal punto di vista professionale che personale».

LA RICCHEZZA DELL’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE

Le startup cinque finaliste che accederanno alle regionali rappresentano ambiti diversi dell’innovazione. Aspidia è una startup biotech focalizzata sullo sviluppo di tecnologie avanzate per la rimozione, trasformazione e distruzione dei PFAS nelle acque, combinando approcci fisico-chimici e biotecnologici per soluzioni scalabili e sostenibili. ENSafe ha sviluppato un’app di indoor positioning che, in caso di emergenza, consente di localizzare le persone presenti negli edifici e supportare i soccorsi. Involve Space realizza piattaforme stratosferiche ad alta quota per osservazione della terra, telecomunicazioni, testing, difesa e ricerca scientifica, integrando hardware proprietario, software e intelligenza artificiale, come alternativa e complemento ai satelliti tradizionali. Nugae sviluppa una tecnologia proprietaria di stampa robotica in grande formato per produrre strutture leggere e personalizzate in settori come nautica, architettura, design e mobility. Rilemo progetta dispositivi di imaging medico portatile per la diagnosi e il monitoraggio in contesti di emergenza e assistenza acuta.

Tre minuti per convincere la giuria sono bastati per accendere i riflettori su idee che puntano a crescere in un ecosistema che scommette sull’innovazione come leva di sviluppo per tutto il territorio. Ora per queste cinque startup si aprono le finali regionali.

Luca Mambretti, vice presidente di CNA Lombardia Nord Ovest, ha ricordato che tutti i partecipanti riceveranno la tessera associativa gratuita per il 2026. Un’opportunità concreta che permette di entrare in una rete di imprenditori, accedere a convenzioni e servizi di rappresentanza. Inoltre, è previsto un voucher da 600 euro da utilizzare per servizi dell’associazione come consulenza fiscale, supporto sui bandi, formazione e sicurezza.

Alla startup vincitrice della finale nazionale del premio Cambiamenti che si terrà a Roma il 22 e 23 aprile prossimi andrà un premio di ventimila euro.