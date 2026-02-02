Prevenzione oncologica: a Saronno una tavola rotonda per la Giornata contro il cancro

Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, un appuntamento che richiama l’attenzione su tre parole chiave: prevenzione, cura e sostegno. Un’occasione che l’Asst Valle Olona ha scelto di cogliere proponendo iniziative diffuse sul territorio, rivolte a tutta la popolazione, per promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti che possono ridurre il rischio di ammalarsi.

Ridurre il rischio di contrarre il cancro, infatti, è possibile. Le evidenze scientifiche dimostrano che agendo sui fattori di rischio prevenibili si può arrivare a evitare fino al 40% delle diagnosi. È questo il messaggio alla base del Codice europeo contro il cancro, nato nel 1987 su impulso della Commissione europea e aggiornato lo scorso anno con le conoscenze scientifiche più recenti. Un insieme di raccomandazioni semplici e accessibili, che riguardano stili di vita, abitudini quotidiane e partecipazione ai programmi di prevenzione.

La tavola rotonda a Saronno

In un’ottica di informazione e responsabilità collettiva, il 4 febbraio a Saronno si terrà una tavola rotonda dedicata alla prevenzione oncologica. L’appuntamento è dalle 17.30 alle 18.45 in Aula Pianoforte, al Day Hospital Oncologico, con un programma in linea con le indicazioni del congresso AIOM.

«Obiettivo dell’incontro è quello di creare uno spazio informativo in cui coniugare dialogo e responsabilità collettiva – spiega il dr. Giuseppe Di Lucca, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’Ospedale di Saronno – si tratta di un momento in cui professionisti della salute, oncologi e psicologi, si alterneranno per offrire strumenti concreti, riflessioni e prospettive integrate sul tema della prevenzione oncologica e della cura».

Durante la tavola rotonda si parlerà di prevenzione primaria e secondaria, stili di vita modificabili, fattori di rischio e comportamenti protettivi. «L’incontro focalizzerà l’attenzione anche sulla cura di sé in senso più ampio: non soltanto come attenzione al corpo, ma anche come equilibrio tra dimensione fisica, psicologica e relazionale » aggiunge la dott.ssa Maria Marconi, referente della Psiconcologia aziendale.

La prevenzione viene così proposta come un processo quotidiano fatto di scelte consapevoli, mentre la cura viene intesa come presa in carico globale della persona. «Da qui l’importanza di portare questi temi al di fuori dell’ambito ambulatoriale: una corretta informazione, semplice, accessibile e basata su evidenze scientifiche, è uno dei primi strumenti efficaci per ridurre il rischio, superare le paure e costruire una cultura della salute», conclude il dr. Di Lucca.

La tavola rotonda, dal titolo “I pilastri della prevenzione oncologica: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e abbandono del tabagismo”, è a ingresso libero ed è stata realizzata anche grazie al contributo della Saronno Point ODV. Interverranno, oltre a Di Lucca e Marconi, la dott.ssa Alessia Liguori, la dott.ssa Francesca Proserpio, Irene De Biase e la dott.ssa Claudia De Valeri.

Le attività nelle Case di Comunità

Le iniziative per la Giornata mondiale contro il cancro non si fermano a Saronno. Per tutto il mese di febbraio, nelle Case di Comunità di Saronno, Busto Arsizio e al Centro vaccinale di Gallarate saranno garantite le vaccinazioni HPV, gratuite se previste dalla normativa, con accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Il 4 febbraio la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo propone visite senologiche dalle 9 alle 12, con prenotazione obbligatoria tramite il PUA. Nella stessa giornata, a Saronno, Busto Arsizio, Cassano Magnago e Lonate Pozzolo, sarà possibile effettuare la rilevazione dei parametri vitali dalle 10 alle 13 e ricevere informazioni su educazione terapeutica, alimentazione e counseling antifumo. Anche in questo caso l’accesso è libero.

Le raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro

Le iniziative si inseriscono nel solco delle raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro, che invita, tra le altre cose, a non fumare e a evitare il fumo passivo, mantenere un peso corporeo sano, praticare attività fisica regolare e seguire una dieta equilibrata. Grande attenzione è posta anche alla limitazione del consumo di alcol, alla protezione dalle radiazioni solari, alla riduzione dell’esposizione a sostanze cancerogene sul lavoro, al radon e all’inquinamento atmosferico.

Il Codice sottolinea inoltre l’importanza di aderire ai programmi vaccinali e agli screening oncologici, di allattare al seno quando possibile e di utilizzare con cautela le terapie ormonali sostitutive in menopausa, sempre seguendo le indicazioni del medico. Linee guida che, se adottate nella vita quotidiana, possono fare la differenza nella prevenzione.