Pro Patria, doppio colpo nel finale di calciomercato: arrivano Felicioli e Sala, Dimarco al Foggia

Nell’ultimo giorno di mercato invernale la Pro Patria ha concluso alcune operazioni. La prima è lo scambio con il Foggia che prevede l’arrivo a Busto Arsizio di Gian Filippo Felicioli e il percorso inverso per Christian Dimarco. Il primo si trasferisce in biancoblù a titolo definitivo fino a giugno 2026, mentre il secondo va in Puglia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Inoltre il direttore sportivo Turotti ha chiuso anche per il ritorno del portiere Andrea Sala a titolo definitivo fino a giugno, con opzione per l’anno successivo.

Felicioli è un terzino sinistro classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Milan, che vanta 74 presenze in Serie B con le maglie di Ascoli, Hellas Verona, Perugia, Venezia e Cittadella. Nel 2020-21 ha contribuito alla promozione in Serie A del Venezia di mister Paolo Zanetti.

Nel 2023 è sceso in Serie C approdando alla Pergolettese, per poi passare al Foggia nell’estate 2024. Con i satanelli nella passata stagione ha disputato 29 gare tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playout. In questa stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato e coppa.

Dimarco invece lascia Busto Arsizio dopo pochi mesi: con la maglia dei tigrotti ha totalizzato 22 presenze e 1 assist.

Sala torna alla Pro Patria dopo 13 anni: all’epoca, nella stagione 2012-13, aveva giocato 27 gare in biancoblù, che si sommano alle 2 presenze fatte registrare nella prima avventura del 2010-11. Nel corso della sua carriera ha collezionato 32 presenze in Serie B con Catanzaro e Ternana e 117 in Serie C tra Reggina, Sambenedettese, Rimini, Arezzo, Padova e Crotone.