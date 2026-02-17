“Pro Patria: Voci dal Silenzio” apre le celebrazioni del 107° anno di fondazione

Il Pro Patria Museum chiama a raccolta tutti i sostenitori della Pro Patria e gli appassionati di calcio all’incontro in programma venerdì 20 febbraio presso Comunità Giovanile (Vicolo Carpi 5, Busto Arsizio), primo appuntamento di una serie di eventi dedicati alla settimana del 107° anniversario della fondazione della squadra, nata nel 1919.

La serata, che inizierà con apericena alle 19 e proseguirà con la conferenza alle 20.30, avrà come titolo “Pro Patria: Voci dal Silenzio – L’inquieto e affascinante universo biancoblu” e vedrà la partecipazione di relatori di spessore come Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport specializzato in Serie C, Giovanni Cortinovis, esperto di marketing ed ex responsabile del settore alla Pro Patria, Roberto Vender, storico patron biancoblu, e Flavio Vergani, giornalista e blogger del sito Pro Patria Clubs nonché esperto di marketing. A moderare la discussione sarà Marco Linari, scrittore e giornalista.

Nel corso dell’incontro si affronteranno temi centrali come l’emorragia di tifosi allo stadio e le difficoltà nel coinvolgerli, analizzando possibili soluzioni tra miglioramento delle infrastrutture e campagne di marketing mirate, oltre a valorizzare quanto fatto dai tifosi organizzati e non per sostenere e rafforzare il brand Pro Patria.