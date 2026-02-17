Pronostico rispettato nell’hockey: la Svizzera batte l’Italia e va ai quarti di finale

Sarebbe servito un altro “Miracle on Ice” all’arena olimpica di Rho per consentire all’Italia di accedere ai quarti di finale dei Giochi di Milano Cortina, ma di miracoli purtroppo non se ne sono visti. Il derby con la Svizzera valido come playoff preliminare è nettamente a favore dei rossocrociati che si impongono 3-0 senza mai dare la possibilità agli azzurri di rientrare.

Gli elvetici di Patrick Fischer sono apparsi nettamente superiori sia a livello di pattinaggio sia sul lato tecnico, come del resto ci si attendeva da una squadra forte di dieci giocatori NHL (anche se uno dei più rappresentativi, Kevin Fiala, è infortunato) che è anche vicecampione del mondo. Non a caso, i marcatori sono tutti provenienti dal campionato nordamericano: Kurashev, Josi e Hischier, prima scelta assoluta del draft 2017.

Gli azzurri hanno faticato molto in avvio, con il primo gol arrivato dopo 79″ di partita (e di assedio) e il secondo scaturito in situazione di superiorità numerica con Larkin in panca puniti. Migliore, senza dubbio, il terzo centrale dell’Italia che tuttavia non è riuscita a “bucare” la porta del ticinese Leonardo Genoni, poco impegnato ma preciso quando gli attaccanti azzurri hanno provato a metterlo in difficoltà.

A proposito di portieri, va sottolineata però la prova maiuscola del goalie italiano, Damian Clara, capace di parare 48 dei 51 tiri degli svizzeri, una percentuale di saves del 94,1% con alcuni veri e propri miracoli (l’ultimo dei quali a un paio di minuti dalla fine quando ha respinto un disco con il bastone a mezz’aria). Non è bastato, come si temeva. La Svizzera quindi avanza nel torneo olimpico e accede ai quarti di finale nella quale troverà la Finlandia in un match che vedrà di fronte due squadre che puntano al podio.