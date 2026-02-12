Pronti per il Fantasanremo 2026 (e per il festival): ecco come fare per vivere al meglio insieme a Varesenews la Kermesse

Il Fantasanremo è diventato ormai un fenomeno culturale – e di marketing – che affianca il Festival di Sanremo, trasformando la kermesse musicale in un gioco che coinvolge ogni anno milioni di italiani.

Con regole precise e un sistema di punteggi articolato, questo gioco che negli ultimi anni ha trasformato il palco dell’Ariston in un bizzarro campo di battaglia all’insegna di bonus, malus e divertimento permette ai partecipanti di vivere il Festival in modo più appassionante: e anche quest’anno Varesenews ha deciso di creare la sua lega, dedicata ai lettori: si chiama “Varesenews sul divano” e rappresenta un’occasione per condividere la passione per il Festival e sfidarsi in una competizione amichevole, in preparazione della settimana “in presenza” che stiamo organizzando a Materia, e per la quale vi consigliamo di prenotarvi al più presto. In questo articolo, vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sul regolamento dell’edizione 2026.

Come costruire la squadra perfetta

Ogni giocatore parte con un budget di 100 baudi, la valuta virtuale del Fantasanremo, che deve investire strategicamente per acquistare 7 artisti tra quelli in gara. La composizione della squadra non è casuale: servono 5 Titolari e 2 Riserve, con l’obbligo di nominare un Capitano scelto tra i Titolari. La fase iniziale, e fondamentale, è quella delle iscrizioni: c’è tempo fino alle 23:59 del 23 febbraio 2026 per completare la propria formazione.

Durante il Festival poi, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, si apre una finestra strategica: dalle 8:00 alle 20:00 è possibile rivoluzionare la formazione, scambiando Titolari con Riserve o cambiando il Capitano (sempre scegliendo tra i Titolari).

Il sistema di punteggio: ogni dettaglio conta

Dal primo minuto del Festival fino alla conclusione della serata finale, ogni azione degli artisti viene monitorata e tradotta in punti. Il meccanismo è differenziato: i Titolari accumulano punti attraverso bonus e malus della serata, del DopoFestival e i bonus Extra, mentre le Riserve guadagnano o perdono punti esclusivamente tramite i bonus e malus Extra.

La scelta del Capitano è fondamentale: i suoi bonus per i piazzamenti in top five nelle prime quattro serate e i punti della classifica finale vengono raddoppiati, rendendolo potenzialmente il vero asso nella manica della squadra.

Bonus, malus e colpi di scena

Il vero motore del Fantasanremo è il suo elaborato sistema di premiazioni e penalità. La classifica finale assegna 100 punti al vincitore, mentre le posizioni dalla 19ª alla 29ª comportano malus progressivi fino a -27 punti. Curiosamente, l’ultimo classificato riceve un bonus di consolazione di 30 punti.

I premi della critica, come la vittoria della serata cover o riconoscimenti quali il “Mia Martini” o “Lucio Dalla”, valgono 30 punti ciascuno. Ma è sul palco che il gioco si fa davvero imprevedibile: indossare un cappello frutta 5 punti, una standing ovation vale 20 punti, mentre scendere in platea garantisce 15 punti. Questi sono solo alcune delle possibilità che ha il cantante per far guadagnare chi lo segue: il regolamento ne prevede moltissime, che rendono sempre più bizzarre le esibizioni degli artisti. Ormai mitica quella della “scapezzolata”, il mettere in mostra il capezzolo, che negli ultimi anni ha portato una vera e propria rivoluzione fashion tra gli artisti maschi, che sempre di più hanno scelto camice aperte fino all’ombelico o canottiere di rete.

I bonus Extra premiano invece le azioni compiute fuori dal palcoscenico: dare il cinque alla statua di Mike Bongiorno o cantare con i fan per le strade di Sanremo vale 10 punti ciascuno, trasformando ogni momento del Festival in un’opportunità di guadagno.

Non mancano le penalità che possono compromettere una buona performance. Tra i principali “malus” pronunciare la parola “FantaSanremo” sul palco costa -10 punti, una caduta sulla scalinata -30, mentre la squalifica della canzone comporta un pesantissimo -100. Il ritiro o l’esclusione di un artista prima dell’inizio del Festival azzera completamente i suoi punti.

I segreti del gioco

Il regolamento prevede alcune clausole importanti: le parole contenute nei testi delle canzoni e i tatuaggi non contano per l’assegnazione dei punti, salvo indicazioni specifiche. Un elemento di suspense è rappresentato dai bonus e malus giornalieri segreti, svelati solo poco prima dell’inizio di ogni serata, che costringono i giocatori a strategie in tempo reale. Infine, il “Team Punteggi”, presieduto da un Notaio, ha l’ultima parola su tutte le valutazioni soggettive, e il suo giudizio è insindacabile.

Vieni a vedere Sanremo con noi

Durante la settimana del Festival, Materia si trasforma nel punto di ritrovo per tutti gli appassionati con serate a tema ogni sera. Guarderemo insieme il Festival sia martedì 23, nella prima serata di apertura. Ma, dopo il successo dello scorso anno, tornano anche le serate “Divano&Sanremo“, venerdì 27 febbraio con la serata dei duetti e sabato 28 febbraio con il gran finale.

Coordinate e commentate in allegria da Stefania Radman insieme ad Anna Botter e Stefano Redaelli, già protagonisti dell’edizione dell’anno scorso, vedranno la partecipazione attiva dei partecipanti, con commenti e voti durante la serata armati delle mitiche “palette””. Un’occasione per vivere il Festival in compagnia, condividere emozioni, risate e magari vedere la propria squadra del Fantasanremo scalare la classifica della lega “Varesenews sul divano”.

