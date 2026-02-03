Punto Nuova Impresa: record di startup nel 2025 e nuovi progetti per i giovani del territorio

Il Punto Nuova Impresa (PNI) della Camera di Commercio di Varese riparte, consolidando e rafforzando la sua funzione di supporto per l’autoimprenditorialità locale. Più di un semplice sportello informativo, il PNI offre un percorso strutturato in diverse fasi, ideato per trasformare efficacemente un’idea iniziale in un progetto imprenditoriale robusto e duraturo.

La programmazione 2026 si articola su una strategia multidisciplinare che accompagna l’aspirante imprenditore in ogni fase: si parte dagli Incontri di Primo Orientamento, momenti collettivi per diradare i dubbi su procedure amministrative e forme giuridiche, per poi entrare nel vivo con i Focus Group specialistici. Questi ultimi, realizzati in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, offrono approfondimenti verticali su temi decisivi come il Business Plan, il Digital Marketing e l’accesso al credito.

Il sostegno diventa poi tangibile attraverso lo strumento dei voucher, destinati a finanziare servizi di assistenza specialistica e formazione, abbattendo le barriere economiche iniziali che spesso frenano il decollo di una startup. A coronare questa offerta tornano i Focus Day Nuova Impresa, i due grandi eventi che portano l’orientamento direttamente sul territorio: una tappa primaverile a Malpensafiere, a Busto Arsizio, e una autunnale nella cornice delle Ville Ponti a Varese, per offrire centinaia di consulenze “one-to-one” in un’unica giornata.

Il viaggio del PNI per il 2026, comunque, è già iniziato: i prossimi incontri di orientamento sono fissati per il 4 febbraio e il 4 marzo nella sede camerale in Piazza Monte Grappa a Varese. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, previa registrazione sul portale camerale.

26 NUOVE REALTÀ CON IL PUNTO NUOVA IMPRESA: IL DATO PIÙ ALTO DELL’ULTIMO QUADRIENNIO

Il lancio del nuovo anno poggia su fondamenta solide, costruite in un 2025 che ha visto il ritorno dell’entusiasmo imprenditoriale ai livelli pre-pandemici. L’anno scorso, il PNI ha supportato oltre 130 profili, portando alla nascita ufficiale di 26 nuove imprese iscritte al registro, il dato più alto dell’ultimo quadriennio.

Il servizio PNI ha raggiunto un pubblico prevalentemente giovane e femminile: il 44% degli utenti ha meno di 35 anni e le donne rappresentano il 55% dei partecipanti. Questo risultato è stato significativamente supportato dal Bando Startup, che ha funto da ulteriore catalizzatore per il potenziamento del servizio PNI, stimolando la partecipazione e la realizzazione di nuovi progetti.

Proprio nell’ambito della Missione “Nuove Generazioni”, Camera di Commercio ha stimolato la crescita di attività economiche che vedono coinvolti giovani imprenditori e aspiranti tali, sostenendo la nascita e i primi passi di nuove imprese sul territorio. Dopo aver offerto un percorso di formazione mirato al rafforzamento delle competenze strategico-gestionali, fra cui la partecipazione ad un modulo in presenza al Punto Nuova Impresa e altri strumenti di e-learning, l’Ente ha concesso contributi ad una ventina di imprese giovanili, il cui titolare o almeno uno dei soci avesse meno di 40 anni.

DALL’ABBIGLIAMENTO ALLE CAPSULE PER IL CAFFÈ: LE NUOVE IMPRESE GIOVANILI DI VARESE

Le attività avviate spaziano in molteplici settori, dalla confezione di capi d’abbigliamento alla produzione di software, dall’installazione di impianti audiovisivi alla produzione e commercializzazione di capsule per il caffè, fino al commercio al dettaglio di mobili, negozi alimentari, panetterie, gelaterie, bar e sale da tè. Non mancano centri estetici, organizzazione di eventi fieristici e servizi di ricerca e analisi di mercato. L’iniziativa oltre che a supportare la registrazione di nuove imprese, mira anche a stimolare la partecipazione successiva a focus group e incontri di matching che verranno organizzati nel 2026. Questi eventi sono pensati per potenziare o convertire le competenze e le conoscenze acquisite durante il percorso di studi in soluzioni imprenditoriali concretamente sostenibili sul mercato.

LA SFIDA DEL 2026: ENTRARE NELLE SCUOLE

La vera sfida di quest’anno risiede però nella capacità di guardare ancora più lontano, intercettando il potenziale laddove nasce: tra i banchi di scuola. Il PNI evolve e si estende oltre i propri uffici per entrare nel mondo della formazione con i percorsi PNIts Academy e PNI GenZ. Grazie alla collaborazione con le Fondazioni ITS del territorio, e all’estensione del progetto alle scuole superiori, Camera di Commercio intende “gettare i primi semi” nelle menti degli studenti. «L’obiettivo non è spingere ogni ragazzo a diventare imprenditore, ma dotare la Generazione Z degli strumenti critici e tecnici necessari per decidere consapevolmente. Che si tratti di analisi del rischio, capacità di pianificazione o comprensione del mercato, Camera di Commercio di Varese vuole offrire ai giovani una bussola affinché, al termine degli studi, possano valutare se la strada dell’imprenditorialità sia quella giusta per il loro talento e le loro ambizioni» sottolinea Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese.