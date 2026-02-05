Quale futuro per l’Italia? Un Paese in transizione tra declino e nuovi scenari

Un Paese che invecchia rapidamente, un’economia che fatica a crescere, istituzioni sempre più fragili e una società attraversata da un diffuso senso di impoverimento materiale e simbolico. Da tempo l’Italia sembra muoversi lungo una linea di instabilità permanente, dove le crisi non si succedono ma si sommano, rendendo sempre più difficile distinguere l’emergenza dalla normalità. In questo scenario, segnato anche dalle profonde turbolenze globali – climatiche, geopolitiche ed economiche – interrogarsi sul futuro della Repubblica non è più un esercizio teorico, ma una necessità collettiva.

È da queste premesse che prende le mosse l’incontro “Quale futuro per l’Italia?”, in programma giovedì 12 febbraio alle ore 21 a Materia di Castronno, dedicato a una riflessione ampia e documentata sulle traiettorie che attendono il Paese nei prossimi decenni. Al centro del dibattito il saggio L’Italia e il suo futuro. La fine della Repubblica e l’ascesa del nuovo mondo di Alessandro Leonardi, analista ed ex giornalista, che da anni studia le dinamiche della tarda modernità e le trasformazioni del sistema industriale-tecnologico globale.

Nel volume, Leonardi propone una lettura severa ma lucida dello stato di salute dell’Italia, descrivendo un quadro in cui crisi demografica, stagnazione economica, decadenza delle istituzioni e impoverimento socioculturale non sono fenomeni isolati, ma parti di un unico processo di lungo periodo. Un declino che le recenti crisi internazionali stanno accelerando, fino a far emergere interrogativi radicali sulla tenuta stessa dell’assetto istituzionale del Paese.

Durante la serata, l’autore dialogherà con Nicola Zanardi, affrontando alcuni dei nodi centrali sollevati dal libro: quale assetto potrà assumere lo Stato italiano in un contesto di risorse sempre più scarse? Quali scenari si aprono tra frammentazione dell’ordine nazionale, nuove forme di autorità e possibili shock di origine internazionale? E soprattutto, quali sfide saranno chiamate a gestire le nuove generazioni – dai millennial alla generazione Z e alpha – in una fase storica segnata da profonde incertezze?

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.