Quale separazione? Da Varese al mondo, i temi del nuovo RMFonline

Il nuovo numero di RMFonline, il magazine settimanale di Radio Missione Francescana, offre uno sguardo ampio e articolato sull’attualità locale, nazionale e internazionale, intrecciando politica, cultura, economia, fede e memoria del territorio. Un mosaico di firme autorevoli del Varesotto che affrontano i grandi temi del presente senza perdere il radicamento nella storia e nell’identità locale.

Giustizia, politica e referendum: il confronto che divide

Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, che riflette sul referendum legato alla separazione delle carriere in magistratura. «La vera separazione a emergere sarà quella tra Paese istituzionale e Paese reale» – Massimo Lodi, editorialista – osserva, sottolineando come la sfida si sia ormai trasformata in uno scontro politico tra governo e opposizione.

Sempre sul tema giustizia interviene, con tono paradossale e dialogico, Costante Portatadino, che nella sezione “Apologie paradossali” sposta l’attenzione sulla giustizia sportiva, unica capace di appassionare davvero le masse. Un confronto ironico ma non superficiale, che invita a riflettere sui meccanismi e le responsabilità del sistema giudiziario.

Olimpiadi, economia globale e dazi

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina sono al centro dell’analisi di Mario Carletti, che parla di un vero «capolavoro italiano», tra successi sportivi e organizzazione. Un inno alle atlete azzurre e alla capacità del Paese di presentarsi al mondo con efficienza e bellezza.

Spostandosi oltre oceano, Franco Ferraro affronta invece la “Trump economy” e il nodo dei dazi: secondo i dati citati, il peso delle tariffe si scarica in gran parte sui consumatori americani. Un’analisi puntuale sugli effetti economici e politici delle scelte protezionistiche.

Sul fronte del risparmio, Gianfranco Fabi spiega le caratteristiche della nuova emissione di Btp Valore, illustrando vantaggi, rischi e alternative per i risparmiatori, in un momento in cui l’inflazione continua a erodere i depositi fermi sui conti correnti.

Varese tra mobilità e grandi progetti

Ampio spazio è dedicato al territorio. Sandro Frigerio fa il punto sulla mobilità a Varese: vertiporti ancora sulla carta, collegamenti ferroviari da migliorare, idrogeno in frenata e nuove opportunità legate alla bretella Gallarate-Malpensa. Un’analisi concreta sulle prospettive di sviluppo e sulle scelte strategiche che coinvolgono Comune, Regione e Provincia.

Arte e cultura: Varese polo internazionale

La cultura è protagonista con l’arrivo della Collezione Orsini al Museo di Masnago, raccontato da Luisa Negri. Un passo che consolida Varese come polo d’arte contemporanea, accanto a Villa Panza e alla Fondazione Morandini. Tra i nomi esposti anche Yoko Ono, Man Ray e Joseph Beuys, a testimonianza di un respiro internazionale.

Sergio Redaelli firma due contributi: uno dedicato ai luoghi manzoniani tra Laveno e il Gattirolo, sulle tracce di Alessandro Manzoni e dei suoi soggiorni sul Verbano; l’altro è il ricordo di Giuseppe “Giugi” Armocida, psichiatra, storico della medicina e presidente della Società Storica Varesina, scomparso a 79 anni. «Il medico è l’uomo della speranza» – Giuseppe Armocida, docente di psichiatria – ripeteva ai suoi allievi, sintetizzando una vita spesa tra studio, insegnamento e impegno civile .

Alla memoria collettiva è dedicato anche l’articolo di Claudio Piovanelli, che celebra i 50 anni di Radio Varese, mentre Mauro della Porta Raffo racconta la storia del pugile Domenico “Pasqualino” Bernasconi. Alberto Mentasti propone uno scatto d’epoca con i suoi genitori in bicicletta nella Varese degli anni Trenta.

Ambiente, società e fede

Nella sezione Ambiente, Arturo Bortoluzzi riflette sulla riqualificazione sostenibile del patrimonio storico, visto come alleato della transizione energetica.

Il tema della pace attraversa il contributo di Renata Ballerio, che intreccia simboli come la colomba di Picasso e il celebre logo disegnato da Gerald Holton con le contraddizioni geopolitiche attuali.

Sul piano spirituale, Anna Maria Bottelli racconta un’esperienza personale a Lourdes, ispirata alle parole di padre Ermes Ronchi sul vivere «più dolce, più lento, più profondo», mentre don Erminio Villa propone una meditazione sul “capovolgimento” evangelico del perdere per ritrovarsi.

Media, costume e opinioni

Chiudono il numero le analisi sui cambiamenti nel mondo televisivo di Ster, con il sorpasso Rai su Mediaset nella serata del sabato, e la riflessione di Marco Zacchera su un Carnevale che non è più quello di una volta.

Infine, Federico Schneider commenta il caso Francesca Albanese e il dibattito sul diritto internazionale, invitando a non cedere alle semplificazioni mediatiche.

Un numero ricco, che conferma RMFonline come luogo di confronto libero e plurale, capace di tenere insieme memoria e attualità, dimensione locale e scenari globali.