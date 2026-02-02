Varese News

Turismo

Eventi a Materia

Quando il viaggio diventa terapia: Remo Carulli presenta a Varese la sua guida “per salvarsi la vita”

Lo psicoterapeuta e autore Lonely Planet è stato ospite dello spazio "Materia" per raccontare come i luoghi possano curare l'anima. Un manuale che associa 500 destinazioni a 25 stati d'animo, tra "terapie d'urto" e ricerca del bello

Guida per salvarsi la vita viaggiando

Fuori freddo e nebbia, ma all’interno dello spazio Materia il clima è quello delle grandi occasioni. Lunedì 2 febbraio il consueto appuntamento dedicato ai viaggi e ai cammini ha ospitato un incontro particolare: protagonista Remo Carulli, psicoterapeuta torinese e firma storica di Lonely Planet, arrivato a Varese per presentare la nuova edizione della “Guida per salvarsi la vita viaggiando”.

Galleria fotografica

Guida per salvarsi la vita viaggiando 4 di 6
Guida per salvarsi la vita viaggiando
Guida per salvarsi la vita viaggiando
Guida per salvarsi la vita viaggiando
Guida per salvarsi la vita viaggiando

Non aspettatevi la classica lista di hotel e ristoranti. Quello scritto a quattro mani con Luigi Farrauto è un vero e proprio “manuale diagnostico” del viaggiatore, che invece di limitarsi a suggerire rotte, interroga l’interiorità di chi parte.

«Il viaggio non risolve i problemi, ma cambia il modo in cui li guardiamo», ha esordito Carulli davanti a una platea numerosa. Per l’autore, la vacanza non deve essere solo relax: «Se voglio solo stare bene vado alle terme. Il viaggio vero deve produrre una rottura, una dissonanza. Ha valore quando ci disorienta, mettendoci di fronte all’ignoto».

La struttura del libro è geniale nella sua semplicità: 25 condizioni psicologiche (dall’ansia ai cuori infranti, dalla rabbia alla meteoropatia) associate a 500 luoghi nel mondo. Per ogni stato d’animo, la guida suggerisce venti destinazioni scelte per analogia o per contrasto.

Da Sarajevo a Mosul: luoghi che curano

Durante il dialogo con il direttore di VareseNews Marco Giovannelli, sono emersi esempi potenti di come la geografia possa parlare alla nostra psiche:

Per la depressione: La scelta è caduta su Sarajevo. Una città che, dopo l’orrore dell’assedio, rappresenta la vittoria della vita sulla “morte psichica”, un invito a far fluire nuovamente le emozioni.

Per le fobie: Qui la guida propone una “terapia d’urto”. Tra le mete figura Mosul, in Iraq. Una provocazione? Forse, ma anche un messaggio di speranza: visitare un luogo associato nell’immaginario collettivo alla distruzione per trovarvi una bellezza che rinasce.

Per l’ansia: Carulli ha inserito una meta a lui cara, il lago di Bolsena. «La morbidezza del paesaggio e la quiete dei borghi arroccati sono l’antidoto perfetto alla frenesia ansiosa», ha spiegato l’autore.

Tra etica e “overtourism”

L’incontro è stato anche l’occasione per riflettere sulle derive del turismo moderno. Si è parlato di overtourism e di come località come Positano stiano perdendo la propria anima a favore di una “scenografia per turisti” dove non si trova più nemmeno un negozio di alimentari.

In questo scenario, la proposta di Carulli e Lonely Planet invita a un ritorno alla qualità dell’esperienza: meno liste di “cose da vedere” e più attenzione a “come ci si sente” tra le strade del mondo. Perché, in fondo, ogni viaggio è sempre, prima di tutto, un viaggio dentro se stessi.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Guida per salvarsi la vita viaggiando 4 di 6
Guida per salvarsi la vita viaggiando
Guida per salvarsi la vita viaggiando
Guida per salvarsi la vita viaggiando
Guida per salvarsi la vita viaggiando

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.