Quando il viaggio diventa terapia: Remo Carulli presenta a Varese la sua guida “per salvarsi la vita”

Fuori freddo e nebbia, ma all’interno dello spazio Materia il clima è quello delle grandi occasioni. Lunedì 2 febbraio il consueto appuntamento dedicato ai viaggi e ai cammini ha ospitato un incontro particolare: protagonista Remo Carulli, psicoterapeuta torinese e firma storica di Lonely Planet, arrivato a Varese per presentare la nuova edizione della “Guida per salvarsi la vita viaggiando”.

Non aspettatevi la classica lista di hotel e ristoranti. Quello scritto a quattro mani con Luigi Farrauto è un vero e proprio “manuale diagnostico” del viaggiatore, che invece di limitarsi a suggerire rotte, interroga l’interiorità di chi parte.

«Il viaggio non risolve i problemi, ma cambia il modo in cui li guardiamo», ha esordito Carulli davanti a una platea numerosa. Per l’autore, la vacanza non deve essere solo relax: «Se voglio solo stare bene vado alle terme. Il viaggio vero deve produrre una rottura, una dissonanza. Ha valore quando ci disorienta, mettendoci di fronte all’ignoto».

La struttura del libro è geniale nella sua semplicità: 25 condizioni psicologiche (dall’ansia ai cuori infranti, dalla rabbia alla meteoropatia) associate a 500 luoghi nel mondo. Per ogni stato d’animo, la guida suggerisce venti destinazioni scelte per analogia o per contrasto.

Da Sarajevo a Mosul: luoghi che curano

Durante il dialogo con il direttore di VareseNews Marco Giovannelli, sono emersi esempi potenti di come la geografia possa parlare alla nostra psiche:

Per la depressione: La scelta è caduta su Sarajevo. Una città che, dopo l’orrore dell’assedio, rappresenta la vittoria della vita sulla “morte psichica”, un invito a far fluire nuovamente le emozioni.

Per le fobie: Qui la guida propone una “terapia d’urto”. Tra le mete figura Mosul, in Iraq. Una provocazione? Forse, ma anche un messaggio di speranza: visitare un luogo associato nell’immaginario collettivo alla distruzione per trovarvi una bellezza che rinasce.

Per l’ansia: Carulli ha inserito una meta a lui cara, il lago di Bolsena. «La morbidezza del paesaggio e la quiete dei borghi arroccati sono l’antidoto perfetto alla frenesia ansiosa», ha spiegato l’autore.

Tra etica e “overtourism”

L’incontro è stato anche l’occasione per riflettere sulle derive del turismo moderno. Si è parlato di overtourism e di come località come Positano stiano perdendo la propria anima a favore di una “scenografia per turisti” dove non si trova più nemmeno un negozio di alimentari.

In questo scenario, la proposta di Carulli e Lonely Planet invita a un ritorno alla qualità dell’esperienza: meno liste di “cose da vedere” e più attenzione a “come ci si sente” tra le strade del mondo. Perché, in fondo, ogni viaggio è sempre, prima di tutto, un viaggio dentro se stessi.