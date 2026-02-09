Quando la scrittura incontra musica e immagini: a Materia il corso di “Scrittura sinestetica”
Otto lezioni da sabato 14 marzo, dalle 10:00 alle 12:00. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni
A Materia è in arrivo un nuovo corso che sperimenterà un metodo originale per imparare a scrivere con la musica e le immagini.
Da sabato 14 marzo, dalle 10:00 alle 12:00, partirà “Scrittura sinestetica“, un laboratorio pensato in collaborazione con Varese Corsi per esplorare la scrittura trasformando stimoli artistici in narrazioni piene di significato.
Guidati dall’insegnante Salvatore Vitellino, i partecipanti saranno invitati a spostare lo sguardo oltre le parole, trasformando suoni, emozioni visive e suggestioni acustiche e visive.
In questo laboratorio di otto lezioni, ogni incontro è un’esperienza sensoriale diversa, che unisce teoria e pratica, ascolto e osservazione, in una dimensione creativa originale pensata per stimolare l’immaginazione e il linguaggio.
Clicca qui per iscriverti
Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.
