Quando la scrittura incontra musica e immagini: a Materia il corso di “Scrittura sinestetica”

Otto lezioni da sabato 14 marzo, dalle 10:00 alle 12:00. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni

A Materia è in arrivo un nuovo corso che sperimenterà un metodo originale per imparare a scrivere con la musica e le immagini.

Da sabato 14 marzo, dalle 10:00 alle 12:00, partirà “Scrittura sinestetica“, un laboratorio pensato in collaborazione con Varese Corsi per esplorare la scrittura trasformando stimoli artistici in narrazioni piene di significato.

Guidati dall’insegnante Salvatore Vitellino, i partecipanti saranno invitati a spostare lo sguardo oltre le parole, trasformando suoni, emozioni visive e suggestioni acustiche e visive.

In questo laboratorio di otto lezioni,  ogni incontro è un’esperienza sensoriale diversa, che unisce teoria e pratica, ascolto e osservazione, in una dimensione creativa originale pensata per stimolare l’immaginazione e il linguaggio.

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 09 Febbraio 2026
