Quante cose succedono a Malpensa tra Frecciarossa olimpici e ladri di trolley condannati

Le principali news di martedì in meno di 9 minuti

La presenza dell’aeroporto in un territorio come quello varesotto è sempre foriero di notizie. Riparte il collegamento commerciale con il Frecciarossa da e per Venezia ma solo per le Olimpiadi mentre in tribunale a Busto Arsizio arrivano le condanne per i ladri che rubarono il trolley dell’allenatore Fabio Capello, un colpo da 240 mila euro.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
