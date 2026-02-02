Varese News

Agli studenti viene chiesto di realizzare una Carta dei Valori o una Netiquette, immaginata come una bussola per orientarsi nel “mare digitale”

Quarta edizione del Concorso della Lega Navale Italiana di Varese “Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”

La Lega Navale Italiana – Sezione di Varese lancia un concorso per le scuole secondarie di primo grado, per educare al rispetto e alla sicurezza online
“Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”, sottotitolo “Navigare insieme nel mare digitale: rispetto, collaborazione e sicurezza online”.

L’iniziativa si ispira ai principi della Carta dei Valori della Lega Navale Italiana, che promuove il rispetto della persona, dell’ambiente e delle regole della convivenza civile, declinandoli nel contesto attuale della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e dell’uso consapevole delle tecnologie digitali.

Agli studenti viene chiesto di realizzare una Carta dei Valori o una Netiquette, immaginata come una bussola per orientarsi nel “mare digitale”, basata sugli stessi valori che regolano la vita di bordo: rispetto reciproco, collaborazione, inclusione e sicurezza.

Categorie di elaborati:
Categoria Testi: racconti, poesie o saggi brevi (massimo 4.500 caratteri);
Categoria Arte: fotografie, disegni o fumetti, accompagnati da una didascalia (massimo 500 caratteri);
Categoria Multimediale: video (durata massima 3 minuti), grafiche digitali o infografiche.

Scadenze e modalità di invio:
Gli elaborati, corredati dalle relative liberatorie, dovranno pervenire entro e non oltre il 4 aprile 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.
Il concorso rappresenta un’occasione per stimolare nei ragazzi una riflessione profonda sul legame tra rispetto dell’altro, tutela dell’ambiente e responsabilità digitale, valorizzando il mare come luogo simbolico di educazione civica e crescita personale.

In allegato copertina e foto d’archivio e lavori degli scorsi concorsi.

Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Lega Navale Italiana – Sezione di Varese.
https://www.leganavale.it/varese/iniziativa/58723/CONCORSO-PROVINCIALE-PER-LE-SCUOLE-SECONDARIE-DI-PRIMO-GRADO-UNITI-COME-UN-EQUIPAGGIO-MAI-SOLI-CONTRO-IL-BULLISMO

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
