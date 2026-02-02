Quarta edizione del Concorso della Lega Navale Italiana di Varese “Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”

La Lega Navale Italiana – Sezione di Varese lancia un concorso per le scuole secondarie di primo grado, per educare al rispetto e alla sicurezza online

“Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”, sottotitolo “Navigare insieme nel mare digitale: rispetto, collaborazione e sicurezza online”.

L’iniziativa si ispira ai principi della Carta dei Valori della Lega Navale Italiana, che promuove il rispetto della persona, dell’ambiente e delle regole della convivenza civile, declinandoli nel contesto attuale della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e dell’uso consapevole delle tecnologie digitali.

Agli studenti viene chiesto di realizzare una Carta dei Valori o una Netiquette, immaginata come una bussola per orientarsi nel “mare digitale”, basata sugli stessi valori che regolano la vita di bordo: rispetto reciproco, collaborazione, inclusione e sicurezza.

Categorie di elaborati:

Categoria Testi: racconti, poesie o saggi brevi (massimo 4.500 caratteri);

Categoria Arte: fotografie, disegni o fumetti, accompagnati da una didascalia (massimo 500 caratteri);

Categoria Multimediale: video (durata massima 3 minuti), grafiche digitali o infografiche.

Scadenze e modalità di invio:

Gli elaborati, corredati dalle relative liberatorie, dovranno pervenire entro e non oltre il 4 aprile 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Il concorso rappresenta un’occasione per stimolare nei ragazzi una riflessione profonda sul legame tra rispetto dell’altro, tutela dell’ambiente e responsabilità digitale, valorizzando il mare come luogo simbolico di educazione civica e crescita personale.

In allegato copertina e foto d’archivio e lavori degli scorsi concorsi.

Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Lega Navale Italiana – Sezione di Varese.

https://www.leganavale.it/varese/iniziativa/58723/CONCORSO-PROVINCIALE-PER-LE-SCUOLE-SECONDARIE-DI-PRIMO-GRADO-UNITI-COME-UN-EQUIPAGGIO-MAI-SOLI-CONTRO-IL-BULLISMO