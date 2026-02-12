Quattro appuntamenti live su Radio Materia: dal basket a Rapanello e la musica di Nici

Giovedì intenso su Radio Materia con quattro appuntamenti nuovi in diretta e un podcast che parla dello stato di salute del giornalismo (ascoltalo qui). Iniziamo alle 14 con la Pallacanestro Varese e Luci a Masnago, si prosegue alle 16,30 con Soci All Time e l’associazione Pianoforte Aps, alle 18 avremo ospite il cuoco youtuber Rapanello e alle 21 ascolteremo la musica e la storia di Nici a Fuori Frequenza.

14,00 Luci a Masnago

Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi tornano ad analizzare la situazione della Opnejobmetis Varese, reduce da una nuova sconfitta. Ospite della rubrica Gente di Masnago avremo Max Ferraiuolo, ex giocatore e team manager della squadra. Qui l’articolo di presentazione

16,30 Soci All Time

Nella trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria ospiteremo Dario Muraca di Pianoforte Aps. Pianoforte Aps è uno spazio aperto, accogliente, in cui la musica, la fotografia, la pittura e ogni altra forma d’arte diventano strumenti di relazione e di scoperta. Qui le persone con disabilità non sono spettatori, ma protagonisti di un percorso creativo che valorizza le loro capacità, stimola l’espressione personale e restituisce dignità, ascolto e possibilità.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Rapanello, nome d’arte di Gabriele Cattarin, è una vera star di YouTube e dei social con le sue ricette e il suo motto “Fate come volete”. Intervistato da Stefania Radman ci racconterà un po’ come è nata la sua carriera di cuoco social e come fa a selezionare i contenuti. Rapanello annuncerà poi la sua partecipazione ad una serata nel nostro spazio Materia.

21,00 Fuori Frequenza

Ospite di Hobbeat, Gian e Giuse sarà Nici, giovane cantautore di Turbigo che accompagnerà la serata con la sua musica e le storie che stanno dietro alle sue canzoni.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE