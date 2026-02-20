Quattro lavoratori “in nero“ a Cardano al campo scoperti dalla Finanza, multe per 77 mila euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Varese, nell’ambito del dispositivo operativo regionale legato alle olimpiadi, hanno avviato una serie di controlli mirati per contrastare le principali forme di economia sommersa, con particolare attenzione a abusivismo commerciale e lavoro nero.

La provincia di Varese, e in particolare l’area di Malpensa, rappresenta infatti un naturale punto di accesso e transito per atleti e spettatori diretti verso le località coinvolte negli eventi sportivi. In questo contesto, i Finanzieri della Compagnia di Gallarate hanno concentrato le attività ispettive su strutture ricettive pubblicizzate anche online e su parcheggi situati nelle vicinanze dell’aeroporto.

L’intervento ha portato a un accesso ispettivo in un noto parcheggio di Cardano al Campo. Durante le verifiche sono stati identificati e ascoltati i lavoratori presenti: l’attività ha consentito di ricostruire quattro posizioni lavorative “in nero”, con retribuzioni corrisposte anche in contanti.

Dall’analisi del sito web e dai riscontri successivi è emersa inoltre la presenza di un’attività ricettiva (due camere da letto) priva della «Scia», la Certificata al Comune e senza la prevista registrazione degli ospiti tramite il portale alloggiatiweb della questura. Accertate anche altre irregolarità, tra cui l’omesso versamento del canone radiotelevisivo speciale e la mancata comunicazione relativa al cambio del soggetto tenutario delle scritture contabili.

Per la mancata registrazione degli ospiti, il titolare è stato deferito alla Procura di Busto Arsizio. Per le restanti violazioni sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 77mila euro.

L’operazione si inserisce nell’attività costante della Guardia di finanza per la tutela del mercato legale e della concorrenza, soprattutto in occasione di eventi internazionali come le Olimpiadi invernali 2026.