Quattro squadre, vince chi ricorda meglio Sanremo: il ritorno del quiz musicale di Materia

Dopo le puntate estive e di Halloween, il quiz musicale di Materia torna giovedì 26 febbraio alle 21 in occasione di Sanremo. Come ormai da tradizione, saranno quattro le squadre a contendersi la vittoria nella sfida a suon di canzoni (da riconoscere dai primi secondi) che hanno fatto la storia della kermesse, suddivise in manche tematiche.

Si partirà dai grandi classici intramontabili per arrivare alle canzoni più discusse e a quelle che metteranno a dura prova memoria e spirito di osservazione (e di ascolto) degli sfidanti.

Ogni squadra avrà il suo turno per indovinare una canzone sulla base del motivo dell’attacco. In palio punti bonus per chi ricorda, oltre al titolo della canzone, anche cantante e anno di presentazione al Festival, per un massimo di 5 punti. Alla fine di ogni manche, invece, entreranno in gara anche rapidità e riflessi: tutte le squadre si disputeranno lo stesso brano e per rispondere bisognerà prenotarsi schiacciando il proprio pulsante prima degli altri. La posta in gioco raddoppia (fino a 10 punti per canzone), ma attenzione: una volta data una risposta non si potrà ritentare.

Al termine della fase a manche verrà stilata una classifica, ma niente sarà deciso fino all’ultima sfida, che vedrà contrapporsi i terzi e quarti classificati e i primi e i secondi. Il vincitore sarà decretato attraverso il tris musicale: per apporre il proprio simbolo sulla griglia del celebre gioco da tavolo sarà necessario indovinare una canzone, prenotandosi con il proprio bottone e battendo l’avversario sul tempo.

Durante la serata sarà proiettato il Festival in diretta e chi lo desidera potrà fermarsi anche dopo la fine del gioco per continuare a seguirlo insieme.

Brani da riconoscere, ma anche da cantare e ballare, risate, competizione sana e pulsanti colorati e con suoni allegri: tutto questo è il quiz di Materia, un momento collettivo di leggerezza, in cui la musica si fa collante sociale e occasione di divertirsi in compagnia. Materia è lo spazio-libero di VareseNews, si trova in via Confalonieri 5 a Castronno.