Raccolta differenziata, più regole e più tensioni: “Noi operatori spesso insultati per averle fatte rispettare”

Negli ultimi anni la raccolta differenziata è diventata sempre più rigorosa. I regolamenti comunali e dei gestori sovracomunali si sono affinati, le tipologie di rifiuto sono state meglio definite, i controlli più puntuali. L’obiettivo è chiaro: aumentare la qualità del materiale riciclato e ridurre la produzione complessiva di rifiuti (foto Ai).

Un percorso necessario, che però non è privo di attriti. A farne le spese, talvolta a torto e talvolta a ragione, sono gli operatori ecologici, chiamati ad applicare regole che non sempre vengono comprese o accettate dai cittadini.

Oggi è arrivata in redazione la lettera di un lettore che lavora nel settore e che racconta una situazione di crescente tensione. Riportiamo integralmente la sua testimonianza, che apre una riflessione più ampia sul rapporto tra cittadini, servizi pubblici e rispetto delle regole.

La lettera

“Buongiorno, sono un operatore ecologico e credo di parlare a nome di tutti quelli che lavorano in questo settore: da un po’ di anni svolgo questo lavoro e devo dire che a mio malgrado denuncio un comportamento spiacevole da parte del contribuente, mi spiego: siamo continuamente insultati, minacciati calunniati e offesi.

Ora non si pretende il tappeto rosso al nostro passaggio ma un saluto gentile è più che sufficiente, invece l’esatto contrario è questo succede perché applichiamo le regole imposta dal settore sull’esporre l’immondizia, mi spiego: la carta è un termine generico, non tutta la carta è riciclabile ma se glielo fai presente si irritano e si mettono sulla difensiva dicendo: non avete voglia di lavorare e quant’altro.

Di conseguenza risentiti di questi scrivono al comune di pertinenza ovviamente riferendo tutt’altro e mettendo noi operatori in cattiva luce e devo dire che molti non sopportando più questa situazione se ne vanno. Purtroppo la cooperazione sta diventando più difficile perché non si riesce a trovare una soluzione?”

Parole che raccontano un disagio reale. La raccolta differenziata, per funzionare, richiede precisione. Non basta “dividere” in modo approssimativo: serve conoscere le regole, rispettare calendari e modalità di esposizione, distinguere materiali che a prima vista possono sembrare simili ma non lo sono.

Un esempio su tutti: non tutta la carta è riciclabile nella stessa filiera. Carta sporca di cibo, scontrini, carta plastificata o accoppiata devono seguire percorsi diversi. Quando un sacco o un contenitore non sono conformi, l’operatore ha il dovere di segnalarlo o di non ritirarlo. Non è una scelta personale, ma l’applicazione di un regolamento che punta a garantire qualità e sostenibilità del servizio.

Una responsabilità condivisa

Questo non significa che non possano esserci errori o rigidità eccessive. Il confronto tra cittadini, aziende e amministrazioni resta fondamentale. Tuttavia, l’inasprimento dei toni e le offese personali non aiutano a risolvere le criticità.

La gestione dei rifiuti è una responsabilità condivisa. Chi deve differenziare ed esporre i rifiuti è chiamato a farlo con attenzione e puntualità. Chi li ritira deve operare con professionalità, correttezza e disponibilità al dialogo. Solo così la collaborazione può funzionare.