Varese News

Varese Laghi

Raccolta differenziata, più regole e più tensioni: “Noi operatori spesso insultati per averle fatte rispettare”

Una lettera arrivata in redazione racconta il disagio di chi ogni giorno applica le norme sulla gestione dei rifiuti e si trova a fare i conti con proteste, accuse e segnalazioni formali

raccolta differenziata

Negli ultimi anni la raccolta differenziata è diventata sempre più rigorosa. I regolamenti comunali e dei gestori sovracomunali si sono affinati, le tipologie di rifiuto sono state meglio definite, i controlli più puntuali. L’obiettivo è chiaro: aumentare la qualità del materiale riciclato e ridurre la produzione complessiva di rifiuti (foto Ai).

Un percorso necessario, che però non è privo di attriti. A farne le spese, talvolta a torto e talvolta a ragione, sono gli operatori ecologici, chiamati ad applicare regole che non sempre vengono comprese o accettate dai cittadini.

Oggi è arrivata in redazione la lettera di un lettore che lavora nel settore e che racconta una situazione di crescente tensione. Riportiamo integralmente la sua testimonianza, che apre una riflessione più ampia sul rapporto tra cittadini, servizi pubblici e rispetto delle regole.

La lettera

Buongiorno, sono un operatore ecologico e credo di parlare a nome di tutti quelli che lavorano in questo settore: da un po’ di anni svolgo questo lavoro e devo dire che a mio malgrado denuncio un comportamento spiacevole da parte del contribuente, mi spiego: siamo continuamente insultati, minacciati calunniati e offesi.

Ora non si pretende il tappeto rosso al nostro passaggio ma un saluto gentile è più che sufficiente, invece l’esatto contrario è questo succede perché applichiamo le regole imposta dal settore sull’esporre l’immondizia, mi spiego: la carta è un termine generico, non tutta la carta è riciclabile ma se glielo fai presente si irritano e si mettono sulla difensiva dicendo: non avete voglia di lavorare e quant’altro.

Di conseguenza risentiti di questi scrivono al comune di pertinenza ovviamente riferendo tutt’altro e mettendo noi operatori in cattiva luce e devo dire che molti non sopportando più questa situazione se ne vanno. Purtroppo la cooperazione sta diventando più difficile perché non si riesce a trovare una soluzione?

Parole che raccontano un disagio reale. La raccolta differenziata, per funzionare, richiede precisione. Non basta “dividere” in modo approssimativo: serve conoscere le regole, rispettare calendari e modalità di esposizione, distinguere materiali che a prima vista possono sembrare simili ma non lo sono.

Un esempio su tutti: non tutta la carta è riciclabile nella stessa filiera. Carta sporca di cibo, scontrini, carta plastificata o accoppiata devono seguire percorsi diversi. Quando un sacco o un contenitore non sono conformi, l’operatore ha il dovere di segnalarlo o di non ritirarlo. Non è una scelta personale, ma l’applicazione di un regolamento che punta a garantire qualità e sostenibilità del servizio.

Una responsabilità condivisa

Questo non significa che non possano esserci errori o rigidità eccessive. Il confronto tra cittadini, aziende e amministrazioni resta fondamentale. Tuttavia, l’inasprimento dei toni e le offese personali non aiutano a risolvere le criticità.

La gestione dei rifiuti è una responsabilità condivisa. Chi deve differenziare ed esporre i rifiuti è chiamato a farlo con attenzione e puntualità. Chi li ritira deve operare con professionalità, correttezza e disponibilità al dialogo. Solo così la collaborazione può funzionare.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.