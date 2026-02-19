Ragazzina sparisce da Somma Lombardo e viene rintracciata in Francia in meno di 24 ore

Era già accaduto nel 2022. E ora, a distanza di quattro anni, l’incubo si è ripresentato: una donna è sparita nuovamente con la figlia minorenne, che il tribunale aveva affidato in via esclusiva al padre. Questa volta però la fuga è durata pochissimo: madre e figlia sono state rintracciate in Francia in meno di 24 ore.

La vicenda riguarda una famiglia residente a Somma Lombardo. Nel 2022 la donna era già riuscita a portare via la bambina, allora di 9 anni, raggiungendo il Costa Rica e ottenendo lì lo status di rifugiata dopo aver attribuito all’ex marito presunti maltrattamenti, mai riscontrati. Il padre, per anni, non si era arreso e aveva mantenuto contatti sporadici con la figlia solo tramite videochiamate, spesso passando dai due figli maggiori rimasti in Italia.

Il ricongiungimento era arrivato pochi giorni prima di Natale: la ragazzina, oggi 13enne, era finalmente tornata dal padre, che aveva potuto riabbracciarla dopo anni di lontananza: in quell’occasione la madre, rientrata in Italia per vicende successorie, aveva tentato di avvicinare anche gli altri figli.

Sembrava la fine di una storia drammatica. Invece martedì mattina la ragazza è uscita di casa per andare a scuola e non è più rientrata. Il padre, che vive a Somma Lombardo con i due figli maggiori, ha subito chiesto aiuto ai carabinieri. La denuncia di scomparsa è stata immediatamente inserita nelle banche dati interforze, collegate in tempo reale con le polizie dei Paesi dell’area Schengen.

E proprio quel sistema ha consentito, ieri in tarda mattinata, di ottenere il primo riscontro: la polizia francese ha rintracciato la minorenne insieme alla madre nei pressi di un aeroporto. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe pianificato nei dettagli un nuovo tentativo di raggiungere il Centroamerica, confidando in controlli meno stringenti partendo da uno scalo estero. La madre, infatti, aveva con sé il passaporto della figlia.

Determinante la rapidità dell’intervento dei militari della Compagnia di Gallarate, guidata dal maggiore Pierpaolo Convertino, che hanno subito diramato l’allerta internazionale.

Sbrigate le formalità, il padre è partito in serata con il primo volo disponibile per Parigi.