Raggirano una donna per rubare in casa ma arrivano i carabinieri di Varese e fanno scattare le manette

Una donna che urla fuori da casa sua in una zona residenziale di Varese. La pattuglia dell’Arma che in quel momento sta passando lì davanti e vede che qualcosa non torna. Si ferma e chiede conto all’uomo che sta uscendo dall’abitazione della signora, che si scoprirà poi essere vittima di un furto appena consumato: scattano le manette e il sospettato finisce di fronte al giudice per direttissima.

Si tratta di un cittadino italiano pluripregiudicato per reati analoghi, un esperto della truffa accusato di aver appena colpito. L’uomo, classe 1964, risulta residente a Napoli, «ho sempre lavorato, ma quando ero in carcere», ha risposto al giudice che ha verificato le diverse condanne riportate.

Il bottino composto da soldi e monili é stato consegnato all’imputato dalla vittima del furto che si era qualificato come un collaboratore di un “maggiore” della Finanza, per ritirare appunto gioielli e soldi.

Non é escluso che la donna avesse ricevuto una chiamata da un complice che chiedeva collaborazione per l’arrivo di un “collega” incaricato di verificare la provenienza dei gioielli custoditi in casa. Monili e preziosi poi puntualmente consegnati ma quasi contestualmente con l’arrivo dei carabinieri, che hanno fatto scattare le manette non appena sentite le urla della donna che aveva capito del raggiro. Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, il difensore la riqualificazione del reato in truffa e una misura eventuale più tenue.

L’operazione che ha portato all’arresto é stata possibile solo grazie alla preparazione degli agenti del nucleo operativo radiomobile di Varese, sezione Operativa (cioè militari in borghese di pattuglia).

L’indagato su disposizione del giudice è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Varese.