Rally dei Laghi: a Carnago la cena di gala con l’elezione della Miss

Cresce l’attesa per la finale di Miss Rally dei Laghi 2026, in programma venerdì 21 febbraio nella cornice di Villa Bregana a Carnago. Durante una cena di gala verrà eletta la nuova madrina del 34° Rally dei Laghi, valido per il Campionato Italiano Rally Asfalto e in calendario il 28 febbraio e 1° marzo 2026. (Nella foto Sofia Botton eletta nell’edizione 2025)

Motori, eleganza e territorio

Giunta all’undicesima edizione, Miss Rally dei Laghi è ormai un appuntamento consolidato che affianca il grande rally varesino, unendo motori, eleganza e comunicazione. La vincitrice sarà chiamata a rappresentare ufficialmente il Rally dei Laghi nei momenti istituzionali e sportivi della manifestazione.

Ospiti e spettacolo

Nel corso della serata le finaliste sfileranno davanti a una giuria composta da esponenti del mondo dell’automobilismo, dello spettacolo, della moda e della comunicazione. Tra gli ospiti annunciati figurano il cabarettista Max Pieriboni, volto noto di “Colorado” e “Zelig”, e Bogno – Fantasy Magic Show, oltre a momenti musicali con Isabelle Cribio, Alessandro De Bernardi ed Elena Guarnieri. Presente anche l’Abarth Club Varese, con l’esposizione delle proprie vetture.

La serata sarà condotta da Francesca Mognoni, già Miss Rally dei Laghi, affiancata da una presenza annunciata come sorpresa.

Apertura ufficiale verso il Rally

L’evento del 21 febbraio rappresenta di fatto l’apertura ufficiale del percorso che porterà al Rally dei Laghi 2026, confermandone il ruolo di appuntamento centrale della stagione rallistica nazionale e vetrina per la promozione del territorio varesino.