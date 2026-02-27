Rally dei Laghi: Crugnola-Lancia per fare la storia ma gli avversari non stanno a guardare

Saranno tanti gli occhi puntati su Luino e Varese in questi giorni. Gli occhi dei grandi appassionati di rally di tutta Italia (e non solo) curiosi di capire quale sarà l’impatto di Andrea Crugnola alla guida, in una gara ufficiale, della nuova Lancia Ypsilon Rally2. Il binomio tra il campione varesino e la vettura torinese è senza dubbio il principale motivo di interesse per il 34° Rally dei Laghi in programma tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, ma ovviamente sono tanti i temi che la gara più amata del Varesotto è pronta a sviscerare.

LA CLASSE REGINA – Anzitutto: sarà un assolo di Crugnola o spunteranno rivali in grado di impensierire il quattro volte campione d’Italia? Andrea rimane il favorito e su questo non c’è dubbio, ma non potrà risparmiarsi se vorrà centrare il quinto alloro sulle strade di casa. Prima di tutto perché i rivali hanno piede e talento, a partire da Giò Dipalma che su queste strade è sempre un osso durissimo, proseguendo per Alessandro Re che non è “di casa” ma che conosce bene le prove speciali (ed è pilota da Campionato Italiano a sua volta). E poi c’è un’incognita tecnica, perché la Ypsilon è praticamente una debuttante e non può garantire le certezze della Citroen C3 che Crugnola poteva condurre a occhi chiusi e fari spenti.

Detto di Dipalma e Re, non si possono ignorare gli altri piloti della classe regina a partire da Simone Miele e Beppe Freguglia, veloci, esperti e già profeti in patria con il besnatese che vanta quattro successi proprio come Crugnola, uno in meno del recordman Jack Ogliari il cui primato (5 vittorie) non è mai stato così in bilico come quest’anno. Abbiamo citato la C3 “tricolore” e la rivedremo ancora, perché questa volta sarà portata in gara al “Laghi” da Alessandro Ripoli, altro local pronto a sgomitare per la parte alta della classifica (come Pensotti, Potente o Fredducci).

OCCHIO ALLA MIDDLE-CLASS – Se la lotta per il vertice sarà appannaggio delle Rally2, quella per la top 10 e per la (virtuale) coppa spettacolo sarà aperta anche a piloti che hanno meno potenza (e magari due ruote motrici in meno) ma altrettanta classe. Tanta esperienza tra le Rally 3 (da Meli al dakariano Bizzozero), tanta battaglia tra le Rally 4 con un duello molto interessante anche a livello di Case tra Lancia (Cambiaghi, Spataro, Ardizzone) e Peugeot (Di Giovanni, Sanfilippo, Chiappa). Doppia cifra di iscritti infine sia tra le Rally 5 (De Nunzio, Statti…) e le piccole N2, classe amatoriale per eccellenza, tutta da godere.

Cose utili da scaricare (.pdf): ELENCO PARTENTI – TABELLA TEMPI E DISTANZE

COME, DOVE, QUANDO – Orfano per il secondo anno consecutivo del “Cuvignone” (la prova più iconica ma anche molto vincolante a livello di chilometraggio) toccherà alla Forcora aprire le due giornate di gara dopo il reinserimento nel 2025. Il classico tratto dove forse non si vince il “Laghi” ma si rischia di perderlo in caso di errore. I tratti più lunghi sono quindi i due “Fabiasco-Sette Termini” posizionati come PS4 e PS7, quella di chiusura in cui si possono sciogliere gli ultimi dubbi.

Il “Laghi” quest’anno scatta dal… lago (anche nel 2025 per la verità, ma più a Nord), ovvero da Luino alle 15 di sabato ma il “carrozzone” sarà già in moto al mattino con lo shakedown di Montegrino. Parchi chiusi e assistenze rimangono alla Colacem di Caravate mentre l’arrivo (domenica alle 17) si sposterà di qualche decina di metri: non più piazza Montegrappa bensì i Giardini Estensi. In calce all’articolo gli orari delle diverse prove.

METEO OK? – Occhio al cielo, come sempre, per interpretare il meteo che in certi casi è determinante nei destini della corsa. Quest’anno però – stando alle previsioni di inizio weekend – non sembrano esserci particolari problematiche. Niente pioggia o altre precipitazioni (in questo periodo qualche volta è comparsa la neve), cielo più nuvoloso che sereno ma senza insidie particolari. Anche a livello di temperature non sembra che il “Laghi 2026” nasconda particolari insidie anche se i ricognitori lavoreranno sodo domenica mattina per non lasciare nulla al caso.

IL RALLY IN DIRETTA – Come di consueto, VareseNews racconterà il Rally dei Laghi con un liveblog già attivo dal giovedì con notizie, curiosità, informazioni sulla corsa. E da sabato pomeriggio con il risultati in tempo reale. Il live è realizzato in collaborazione con Finazzi Serramenti, Nicora e Ripoli – Il macellaio. Per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.