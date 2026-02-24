Rally dei Laghi, Crugnola vuole confermare lo scettro con la nuova Lancia Ypsilon

Sono oltre 80 gli equipaggi iscritti al 34° Rally dei Laghi, in programma nel fine settimana con partenza sabato dal lungolago di Luino e arrivo domenica pomeriggio ai Giardini Estensi di Varese. Ancora una volta – scorrendo i nomi dei partecipanti – la vittoria potrebbe essere un “affare privato” tra i conduttori varesotti, tanta è la qualità che esprime la nostra provincia in questo momento storico.

A comandare l’elenco partenti è Andrea Crugnola, il quattro volte campione d’Italia che da quest’anno è ufficiale Lancia: il classe 1989 porterà la nuova Ypsilon Rally2 in gara nel tricolore e testerà la vettura sulle strade di casa affiancata – come spesso avviene al di fuori del CIAR – dall’altro varesino Matteo Sassi. Il pilota di Calcinate del Pesce (anche se ora vive in Valsesia) ha vinto quattro volte il “Laghi”, le ultime due consecutive, e proverà a raggiungere Giacomo Ogliari a quota cinque. (foto Lancia)

Crugnola però dovrà vedersela con avversari di primo livello a partire dal malnatese Giò Dipalma (con “Cobra”) e dal comasco Alessandro Re (con Daniel Pozzi), uno dei pochi pretendenti al trono proveniente da fuori provincia. Entrambi avranno a disposizione la Skoda Fabia RS, vettura come sempre molto utilizzata nella classe più altra (la R5/Rally2). Fabia anche per Simone Miele che, curiosamente, avrà accanto Luca Beltrame ovvero il nuovo navigatore ufficiale di Crugnola per il CIAR.

Tra gli altri equipaggi che possono puntare al podio spiccano Alessandro Ripoli a bordo della Citroen C3 che fu di Crugnola fino allo scorso anno, il quattro volte campione Giuseppe Freguglia e un altro “past winner”, Filippo Pensotti. Tra chi arriva da fuori troviamo invece il bergamasco Max Locatelli o il bresciano Flavio Brega.

Anche la classe Rally4 promette spettacolo con la sfida tra uno specialista quale il valtellinese Moreno Cambiaghi (con Giulia Paganoni) e Andrea Spataro, fresco della clamorosa vittoria di classe al Monte Carlo. Il luinese della Valle d’Intelvi “scende di categoria” rispetto alle ultime edizioni del Laghi ma ha il piede per puntare al successo di categoria e – magari – alla top 10 assoluta. Entrambi gareggeranno con la Lancia Ypsilon, stessa vettura del biellese Ardizzone mentre il romano Di Giovanni si affida alla tradizionale Peugeot 208.

Come detto però, tra gli 82 partecipanti ci saranno parecchi duelli anche nelle classi minori: 10 gli iscritti nella Rally5 (con le Renault Clio), 11 quelli della N2 dove si sfidano le piccole Peugeot e Citroen. Ridotta, in questa circostanza, la partecipazione straniera: ci sono solo gli svizzeri Uslenghi, Chiappa e Albertolli e l’habitué tedesco Hohlheimer.

DATE E ORARI – Se il venerdì sarà dedicato alle consuete verifiche, sabato mattina è in previsione lo shakedown, ovvero l’ultimo test in assetto da gara a Montegrino. Nel pomeriggio a Luino la partenza (ore 15) e le prime due prove speciali, “Forcora” e “Laghetto-Sette Termini-Cugliate” con conseguente riordino alla Colacem di Caravate.

Domenica invece cinque prove: “Valganna 1”, “Fabiasco-Sette Termini-Cugliate 1”, “Forcora 2”, poi assistenza a Caravate e quindi “Valganna 2” e “Fabiasco-Sette Termini-Cugliate 2”. Arrivo intorno alle 17 ai Giardini Estensi.