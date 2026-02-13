Varese News

Rapine in farmacia: arrestato a Milano un 45enne pluripregiudicato

Due colpi a ridosso del Natale nella zona nord-ovest della città. L’uomo avrebbe agito travisato e armato di un coltello da cucina

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito lo scorso 6 febbraio un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni, pluripregiudicato, ritenuto gravemente indiziato di essere l’autore di due rapine in farmacia avvenute a ridosso delle festività natalizie nella zona nord-ovest della città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i colpi avevano destato particolare allarme nel quartiere per le modalità violente e ripetute. Il rapinatore avrebbe agito sempre con il volto travisato, per non farsi riconoscere, e con un grosso coltello da cucina, utilizzato per minacciare il personale.

Le rapine contestate risalgono al 20 dicembre, quando è stata presa di mira la farmacia di viale Carlo Espinasse, e al 22 dicembre 2025, con un secondo episodio in una farmacia di via Cinque Maggio.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del Commissariato Quarto Oggiaro, che hanno analizzato i filmati dei sistemi di video sorveglianza delle farmacie (nella foto) e delle telecamere presenti in zona. Incrociando i dettagli raccolti con la conoscenza del territorio e con i precedenti del sospettato, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, già noto per reati analoghi.

Rintracciato e sottoposto alle formalità di rito, il 45enne è stato quindi trasferito nel carcere di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Pubblicato il 13 Febbraio 2026
