Varese News

Gallarate/Malpensa

Recupero più rapido e chirurgia sempre meno invasiva: ERAS cambia il percorso dei pazienti all’ospedale di Gallarate

Meno dolore, mobilizzazione precoce e degenze ridotte grazie alla chirurgia colorettale mininvasiva, già utilizzata su 50 pazienti

Generico 23 Feb 2026

É stato recentemente tagliato il traguardo dei primi 50 pazienti trattati mediante protocollo ERAS, fortemente promosso nel 2025 dalla Direzione, in chirurgia colorettale mininvasiva nella Chirurgia Generale dell’Ospedale di Gallarate diretta dal Dr. Francesco
Roscio.

«ERAS, acronimo di Enhanced Recovery After Surgery, che potremmo tradurre con recupero potenziato dopo chirurgia è un percorso strutturato fatto di linee guida pensate per migliorare il decorso del paziente dopo l’intervento chirurgico» spiega il Direttore.

La chirurgia mininvasiva resta al centro dell’attività terapeutica, ma altrettanta attenzione viene posta alle fasi pre-operatoria con la pre-abilitazione, ovvero l’allenamento del paziente in previsione dell’intervento, e post-operatoria attraverso la rialimentazione e la mobilizzazione precoci, o l’abolizione dell’utilizzo di presidi invasivi.

«Lo standard prevede che il paziente esca dalla sala operatoria privo di cateteri e drenaggi, e già la sera dell’intervento inizi a bere e a mobilizzarsi, anche grazie a terapie mirate per il controllo del dolore e della nausea – spiega il Dr. Roscio – Migliorando in maniera sostanziale l’esperienza complessiva verso la chirurgia».

Grazie a ERAS la degenza media nel reparto si è attestata a 5,3 giorni per quanto riguarda la chirurgia colo-rettale. In calo significativo anche le complicanze maggiori post-intervento, passate al 5,1%, ed i dati relativi al dolore e alla nausea dopo l’operazione, dal 7,7%.

«Fin dal mio arrivo a Gallarate ho fortemente voluto che si intraprendesse questa strada – prosegue Roscio – I risultati sono incoraggianti e vanno condivisi tra i colleghi chirurghi ed anestesisti, tutti i nostri infermieri e i pazienti stessi, che attraverso ERAS vengono spronati verso una adesione attiva al proprio percorso di cura».

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.