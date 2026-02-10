Referendum costituzionale, Forza Italia chiama a raccolta Varese: serata al Palace con “Perché sì”

Con il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo ormai alle porte, si accende il dibattito politico nel capoluogo. Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:30, la Sala Sommaruga dell’Hotel Palace (via Manara 11) ospiterà la serata informativa dal titolo “Perché sì”, promossa dalla Segreteria Provinciale di Forza Italia e dalla Segreteria Regionale di Azzurro Donna.

L’appuntamento punta ad offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento tecnico e politico sulle ragioni della riforma. La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’On. Catia Polidori (Segretaria Nazionale Azzurro Donna), di Maria Elena Invernizzi (Responsabile Regionale Azzurro Donna) e di Simone Longhini, Segretario Provinciale degli azzurri.

Il cuore del dibattito vedrà il contributo di numerosi esponenti del mondo giuridico e amministrativo, tra cui: l’Avv. Serafino Generoso, testimonial regionale per il referendum; l’Avv. Andrea Del Corno, Responsabile del Dipartimento Giustizia regionale; i Presidenti delle Camere Penali di Varese e Busto Arsizio, rispettivamente gli avvocati Elisabetta Bertani e Tiberio Massironi; l’Avv. Samuele Genoni (Unione Camere Penali Italiane) e l’Avv. Giacomo Iametti, Vicepresidente della Provincia di Varese.

Informazione e confronto

L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di “andare oltre gli slogan”, analizzando nel merito le modifiche proposte e l’impatto che queste avranno sull’ordinamento dello Stato. L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’evento si inserisce nel fitto calendario di incontri che le diverse forze politiche stanno organizzando sul territorio varesino in vista del voto di marzo, confermando la città come centro nevralgico del confronto democratico provinciale.