Referendum costituzionale, Forza Italia chiama a raccolta Varese: serata al Palace con “Perché sì”
Venerdì 13 febbraio un incontro pubblico con esperti e legali per approfondire i temi della consultazione di marzo. Presenti i vertici di Azzurro Donna e i rappresentanti delle Camere Penali
Con il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo ormai alle porte, si accende il dibattito politico nel capoluogo. Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:30, la Sala Sommaruga dell’Hotel Palace (via Manara 11) ospiterà la serata informativa dal titolo “Perché sì”, promossa dalla Segreteria Provinciale di Forza Italia e dalla Segreteria Regionale di Azzurro Donna.
L’appuntamento punta ad offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento tecnico e politico sulle ragioni della riforma. La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’On. Catia Polidori (Segretaria Nazionale Azzurro Donna), di Maria Elena Invernizzi (Responsabile Regionale Azzurro Donna) e di Simone Longhini, Segretario Provinciale degli azzurri.
Il cuore del dibattito vedrà il contributo di numerosi esponenti del mondo giuridico e amministrativo, tra cui: l’Avv. Serafino Generoso, testimonial regionale per il referendum; l’Avv. Andrea Del Corno, Responsabile del Dipartimento Giustizia regionale; i Presidenti delle Camere Penali di Varese e Busto Arsizio, rispettivamente gli avvocati Elisabetta Bertani e Tiberio Massironi; l’Avv. Samuele Genoni (Unione Camere Penali Italiane) e l’Avv. Giacomo Iametti, Vicepresidente della Provincia di Varese.
Informazione e confronto
L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di “andare oltre gli slogan”, analizzando nel merito le modifiche proposte e l’impatto che queste avranno sull’ordinamento dello Stato. L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’evento si inserisce nel fitto calendario di incontri che le diverse forze politiche stanno organizzando sul territorio varesino in vista del voto di marzo, confermando la città come centro nevralgico del confronto democratico provinciale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.