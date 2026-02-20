Varese News

Referendum sulla giustizia, a Varese le ragioni del Sì in un incontro con Sallusti e Marsico

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri promossi sul territorio per spiegare ai cittadini i temi legati alla giustizia e alle modifiche previste dal referendum costituzionale

Alessandro Sallusti

Lunedì 2 marzo, alle ore 20.45, in Sala Montanari a Varese (via Bersaglieri, 1) si terrà l’incontro organizzato da Lombardia Ideale “Sì Cambia la giustizia”, dedicato alle ragioni del “Sì” al referendum costituzionale.

Al dibattito, moderato dal giornalista della Prealpina Pasquale Martinoli, interverranno Alessandro Sallusti, direttore di Politico Quotidiano, Luca Marsico, avvocato penalista, e Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale, capogruppo e segretario di Lombardia Ideale.

Pubblicato il 20 Febbraio 2026
