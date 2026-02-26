Referendum sulla giustizia, il Comune di Gavirate invita i neodiciottenni al voto consapevole

A Gavirate il referendum sulla giustizia si prepara con un incontro pensato soprattutto per chi voterà per la prima volta.

Martedì 4 marzo alle 21, la Sala Consiliare ospiterà l’appuntamento pubblico “Referendum sulla Giustizia: le ragioni per andare a votare”, promosso dal Comune con il supporto del Gruppo di Lavoro Cultura in vista della consultazione costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso libero, sarà moderato dal giornalista Enrico Castelli, in RAI fino al 2019. A confrontarsi saranno Fabio Pizzul, giornalista e politico, per le ragioni del no, e l’avvocato penalista milanese Guido Camera per le ragioni del sì, con l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e accessibile sui contenuti della riforma e sui suoi effetti sull’ordinamento giudiziario.

Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, l’esito sarà valido qualunque sia l’affluenza, senza quorum: ogni voto peserà sul risultato finale. Per questo, l’amministrazione comunale ha scelto di dedicare una particolare attenzione ai neo‑maggiorenni, chiamati per la prima volta alle urne.

«È fondamentale che le nuove generazioni percepiscano il voto non come un obbligo burocratico, ma come uno strumento attivo di partecipazione» sottolinea l’assessora Marta Meggiolaro, ricordando che la serata servirà anche a spiegare il funzionamento del sistema referendario e a tradurre i tecnicismi giuridici in concetti comprensibili a tutti.

Studenti, giovani elettori e cittadini interessati sono invitati a partecipare, per arrivare al voto di marzo più consapevoli e informati.