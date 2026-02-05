Varese News

Econews

Regio Insubrica, al via il gruppo di lavoro per la valorizzazione di boschi e montagne

Si è tenuta oggi, 5 febbraio 2026, la riunione d'insediamento del nuovo tavolo tecnico. Al centro del confronto: digitalizzazione, nuove tecnologie e sviluppo di una filiera economica sostenibile per il patrimonio boschivo

Bosco - Verde - Ambiente

Ha mosso oggi i primi passi il gruppo di lavoro “Valorizzazione boschi e aree montane” della Comunità di lavoro Regio Insubrica. L’incontro, svoltosi in modalità digitale, ha visto la partecipazione dei rappresentanti tecnici di Cantone Ticino, Regione Lombardia, Regione Piemonte e della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

L’obiettivo primario del gruppo è favorire la condivisione di informazioni su un tema considerato strategico e di ampio interesse per l’intera regione insubrica.

L’importanza dell’iniziativa è stata ribadita da Alberto Preioni, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte. Preioni ha evidenziato la necessità di valorizzare risorse territoriali ancora poco sfruttate, puntando su tre pilastri fondamentali: protezione del bosco e incentivazione delle collaborazioni transfrontaliere, sviluppo di una vera e propria filiera economica di settore, incentivazione dell’utilizzo delle risorse montane su tutto il territorio insubre.

Metodologie e obiettivi futuri

Sotto il coordinamento del Segretario Generale Francesco Quattrini, i partecipanti hanno avviato un primo confronto sulle diverse normative, strategie e metodologie di gestione vigenti nei rispettivi territori. Questo scambio è propedeutico alla definizione delle priorità operative del gruppo, che si riunirà con frequenza periodica. In futuro, il tavolo sarà allargato anche ad altre associazioni e portatori di interesse.

Le tematiche prioritarie

Tra i punti chiave emersi durante la discussione figurano innovazione e digitale, approfondimento sulle nuove tecnologie applicate al monitoraggio del territorio e allo scambio di buone pratiche; economia e ambiente,  valorizzazione economica dei boschi legata alle dinamiche di mercato, garantendo sempre l’equilibrio con la protezione ambientale e la tutela del territorio.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.