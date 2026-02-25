Relazioni consapevoli, grande partecipazione a Varese per l’incontro con Chiara De Giorgio

Grande interesse e partecipazione martedì 24 febbraio a Varese per la serata dedicata alle relazioni e ai rapporti umani con la dottoressa Chiara De Giorgio, pedagogista e autrice.

La serata rientrava nel format D-Wine, ideato dal Messervino di Varese, e ha visto un pubblico attento e partecipe. Durante l’incontro la dottoressa De Giorgio ha guidato i presenti in una riflessione sul valore delle relazioni consapevoli, sottolineando come i rapporti umani possano rappresentare uno degli aspetti più sani e significativi della vita se vissuti con attenzione, presenza e conoscenza di sé. Un percorso che, come emerso dall’incontro, parte dalla consapevolezza personale per arrivare alla costruzione di legami autentici ed equilibrati.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato il suo ultimo libro, accolto con interesse dal pubblico, che ha partecipato attivamente al confronto, confermando quanto il tema delle relazioni sia oggi centrale e sentito.