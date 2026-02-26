Ricordo e minuto di silenzio per Giuseppe Armocida in consiglio comunale a Varese: “Un uomo delle istituzioni innamorato della cultura”

Il Consiglio Comunale di Varese si è fermato per rendere omaggio alla figura di Giuseppe Armocida, scomparso recentemente, ricordato con profonda commozione dal Presidente del Consiglio, Alberto Coen Porisini. Un momento di raccoglimento per onorare un uomo che ha saputo coniugare l’impegno accademico con quello civile, lasciando una traccia profonda nella storia della città.

Il legame con l’Università e la scienza

Nel suo intervento, Coen Porisini ha tratteggiato il profilo di un intellettuale a tutto tondo. Armocida non è stato solo un accademico stimato, ma un vero mentore che ha saputo guardare al futuro: a lui si deve la crescita di collaboratori che hanno introdotto e sviluppato l’ambito delle biotecnologie all’interno dell’Università dell’Insubria, portando l’ateneo varesino all’avanguardia in questo settore scientifico.

L’uomo dei libri e delle istituzioni

Accanto alla carriera scientifica, è stata ricordata la sua immensa passione per i libri. Bibliografo raffinato e collezionista appassionato, Armocida vedeva nella cultura uno strumento di crescita per l’intera comunità. Una visione che ha tradotto in impegno politico e amministrativo, servendo la città come Assessore alla Cultura e distinguendosi come un “uomo delle istituzioni” nel senso più alto del termine.

“Lo ricordiamo con affetto e piacere”, ha sottolineato Coen Porisini, evidenziando come la sua scomparsa lasci un vuoto non solo nel mondo accademico, ma in tutto il tessuto civile varesino, che in lui ha sempre trovato un punto di riferimento colto, garbato e profondamente legato alle radici del territorio.