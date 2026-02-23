Da nove mesi abbandonava i rifiuti sui binari tra Varano e Mornago: individuato il responsabile

Intervento nella mattina di lunedì 23 febbraio lungo la linea ferroviaria Gallarate–Luino, dove gli agenti della Polizia Locale di Vergiate, insieme al personale di Trenitalia e dell’ufficio tecnico comunale, sono stati impegnati in accertamenti a seguito di un massiccio abbandono di rifiuti sui binari.

Le verifiche hanno riguardato il tratto compreso tra Mornago e Varano Borghi, dove da mesi si registravano episodi ripetuti di scarico illecito di spazzatura. Al termine delle indagini è stato individuato il responsabile: un uomo, residente in un comune limitrofo a Vergiate, che secondo quanto ricostruito, da circa nove mesi lasciava i rifiuti lungo la sede ferroviaria.

A spiegare l’esito dell’attività investigativa è Laura Bonazzoli, vice comandante capo della Polizia Locale di Vergiate. «Le indagini hanno permesso di risalire al colpevole grazie a un’attività di osservazione diretta e agli indizi lasciati sul posto». L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.Ora sono ora in corso le valutazioni per quantificare i costi dell’intervento per la pulizia dell’area.