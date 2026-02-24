Rilancio dell’Ippodromo, la nuova gestione svela i piani: “Vogliamo che sia aperto 365 giorni all’anno”

Un ippodromo moderno, inclusivo e finalmente restituito alla città non solo durante la stagione estiva, ma per tutto l’anno. È questa la visione emersa durante la commissione “Politiche giovanili, Sport, Benessere, Invecchiamento attivo”, dove la nuova società di gestione, la Varese Turf & Sport, rappresentata da Giuseppe Marzotto, ha illustrato le linee guida per il futuro dell’impianto varesino.

I primi passi: corsa contro il tempo per il 28 giugno

Dopo aver preso possesso del compendio lo scorso 1° gennaio e aver superato un complesso iter burocratico conclusosi solo pochi giorni fa, la priorità assoluta è l’esordio stagionale fissato dal calendario ministeriale per il 28 giugno. Marzotto ha anzi anticipato la possibilità di ottenere ulteriori giornate di gara a causa delle difficoltà di altri ippodromi nazionali (come Capannelle), anticipando la possibile riapertura, rendendo ancora più urgente la messa a norma della struttura: «Quello di Varese è un ippodromo apprezzato, bello, grande e ambito. Vogliamo rilanciarlo e farlo tornare un punto di riferimento per l’ippica nazionale».

Cantieri al via: dalla Tribuna Rossa alla clinica veterinaria

Il piano di interventi è già tracciato e si muoverà per fasi:

Fase 1 (fino a giugno): intervento prioritario sulla Tribuna Rossa con impermeabilizzazione, ripristino dell’agibilità, riapertura del ristorante e della sala scommesse. Prevista anche una “rinfrescata” ai locali del Tondino, il rifacimento della cabina elettrica e possibilità di un intervento sull’ingresso. I lavori alla tribuna porterebbero alla possibilità di avere una capienza superiore alle attuali 1980 persone, con un’agibilità che negli ultimi anni è stata concessa in deroga più volte per superare i problemi strutturali presenti.

Fase 2 (da settembre): avvio dei lavori strutturali più profondi che riguarderanno l’intero compendio, compresa l’area dell’ex ristorante cinese che diventerà uno spazio per eventi culturali, non prima di una stima che i tecnici comunali hanno predisposto per capire l’effettiva entità dei lavori necessari e lo stato della struttura.

La novità: Marzotto ha parlato di un possibile accordo per creare una clinica veterinaria d’eccellenza nelle ex scuderie, che potrebbe diventare punto di riferimento anche per gli stage degli studenti dell’Università dell’Insubria.

Non solo ippica: un polo multisport e culturale

L’obiettivo dichiarato è la sostenibilità economica e sociale: «La nostra non è una onlus, è una srl, che deve far quadrare i conti», ha spiegato Marzotto. Per questo l’ippodromo diventerà un “contenitore” di attività: l’ippica sarà al centro, affiancata dagli sport e dalle attività equestri come polo, jumping, scuola di equitazione e ippoterapia (per cui sono stati avviati contatti con la Croce Rossa di Milano).

Accanto all’ippica spazio agli eventi, concerti, manifestazioni culturali e conferma di grandi appuntamenti sportivi come il ciclocross.

Tra le sinergie, c’è quella stretta con l’ippodromo di Milano per creare un asse varesino-milanese che copra 9 mesi di corse all’anno, puntando anche a sfruttare i “vuoti” creati dalle difficoltà di tante altre strutture in Italia, anche se la struttura varesina è stata “declassata” al livello nove, che in soldoni vuol dire al momento avere corse e cavalli di minor valore.

Il “nodo” scuderie e i posti di lavoro

Resta aperto il tema delle scuderie, sollevato da diversi consiglieri in commissione (Paris, Giordano, Longhini) attualmente di proprietà privata (Svic). La nuova gestione ha recentemente manifestato la volontà di acquisire l’area per mantenere l’integrità del centro di allenamento, fondamentale per i cavalli stanziali a Varese (Marzotto ha parlato di circa 200 cavalli, altre fonti ne danno presenti circa 140, numero massimo ospitabile dalla struttura varesina).

Sul fronte occupazionale, il rilancio a pieno regime della struttura potrebbe generare, stando a quanto dichiarato da Marzotto, tra i 200 e i 250 posti di lavoro, tra indotto e gestione diretta.

«Vogliamo che l’ippodromo torni a essere il fiore all’occhiello di Varese, un luogo dove le famiglie possano venire a godersi il fresco e lo spettacolo delle corse», ha concluso Marzotto, dando appuntamento ai cittadini per l’inizio dell’estate.