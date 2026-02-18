Rinnovata la governance della Fondazione Its Incom Academy, Comerio è il nuovo presidente

L’Assemblea dei Partecipanti di ITS INCOM Academy ha rinnovato la governance della Fondazione, avviando una nuova fase nel segno della continuità e dello sviluppo.

A seguito della scomparsa di Bruno Paneghini, che ha guidato l’istituto con impegno e visione, l’Assemblea dei Partecipanti riunitosi presso la sede di Malpensa Fiere a Busto Arsizio il 12 febbraio ha eletto Carlo Toia, in rappresentanza del socio fondatore RETI; quale nuovo componente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella stessa giornata, ha nominato presidente Riccardo Comerio, già facente funzione negli ultimi mesi, Rina Sartorelli è stata nominata Vicepresidente della fondazione.

Le nomine si collocano in un percorso di continuità rispetto alle linee strategiche avviate negli anni recenti, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Academy nel sistema della formazione tecnologica superiore. Il Consiglio risulta così composto: Riccardo Comerio (presidente), Rina Sartorelli (vicepresidente), Carlo Toia, Paola Suardi e Marco Magrini (presidente della Provincia di Varese).

Il nuovo organo di governo proseguirà il progetto di trasformazione di Palazzo Minoletti in polo innovativo dedicato alla formazione tecnologica, in collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Gallarate, e continuerà a rafforzare il dialogo con il sistema produttivo e le istituzioni del territorio. Resta centrale l’impegno a favore di studenti e studentesse, attraverso percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze avanzate, in coerenza con i processi di digitalizzazione e l’evoluzione dei sistemi produttivi.