Rinnovati i vertici della Focris di Saronno: Luigi Caronni presidente della Rsa sovracomunale

Nuovo presidente e nuovo consiglio di amministrazione per la Rsa sovracomunale Focris di Saronno. La nomina è arrivata nelle scorse ore da parte della sindaca Ilaria Pagani, che nel Cda ha voluto anche due ex primi cittadini.

Alla guida del Cda il manager Luigi Caronni

Classe 1961, saronnese, vice presidente della Cooperativa popolare saronnese, Luigi Caronni è stato nominato alla guida del Cda. Manager con una lunga esperienza in ambito organizzativo e nelle risorse umane, ha ricoperto ruoli apicali in grandi gruppi industriali nazionali. Porta nel CdA competenze consolidate in gestione del personale, organizzazione e welfare.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

Fabrizio Francescut, consigliere – Classe 1964, dottore commercialista e revisore legale, con studio professionale a Saronno, vanta una lunga esperienza nella consulenza amministrativa, fiscale e societaria, oltre a numerosi incarichi in organi di controllo e governance.

Alessandro Fagioli, consigliere – Ex sindaco di Saronno in carica da giugno 2015 a ottobre 2020, classe 1972. Professionista con esperienza in ambito tecnico e amministrativo, ha ricoperto nel tempo ruoli istituzionali e di governo locale, maturando competenze nella gestione di enti e fondazioni e nei rapporti con il territorio.

Luciano Porro, consigliere – Ex sindaco, in carica nel 2009 e fra aprile 2010 e giugno 2015; classe 1956. Medico chirurgo, già medico di famiglia a Saronno per molti anni, ha un profilo professionale fortemente legato ai temi della salute, della prevenzione e dei servizi sociosanitari, con una profonda conoscenza del contesto locale.

Debora Pacchioni, consigliera – Classe 1968. Con un percorso professionale e amministrativo sviluppato tra lavoro dipendente ed esperienza negli enti locali, ha ricoperto incarichi istituzionali in ambito sociale e delle pari opportunità, maturando competenze nell’amministrazione pubblica e nel welfare.

Ilaria Pagani: “Esperienze diverse per le sfide del futuro”

«Al nuovo Consiglio di amministrazione della Rsa Focris rivolgo un augurio di buon lavoro – dice Ilaria Pagani – Si tratta di un incarico che richiede competenze, attenzione e senso di responsabilità, perché riguarda una realtà complessa e centrale per la nostra comunità. Le professionalità chiamate a far parte del CdA rappresentano un insieme di esperienze diverse e complementari, che potranno contribuire a garantire continuità, qualità dei servizi e capacità di affrontare le sfide future. Come Amministrazione comunale continueremo a seguire con attenzione il percorso della Rsa, nella convinzione che una governance solida sia fondamentale per tutelare ospiti, famiglie e operatori».

Fondazione intercomunale da 25 anni

La Fondazione Casa di riposo Intercomunale Saronno onlus, nota come Focris, è stata costituita con atto pubblico il 24 luglio 2001 come ente di diritto privato senza scopo di lucro. La residenza sanitario-assistenziale di via don Volpi ha poi ottenuto l’accreditamento dalla Regione Lombardia nel dicembre 2002, avviando ufficialmente la propria attività.

La nascita della Fondazione rappresenta la risposta condivisa delle amministrazioni locali al crescente bisogno di accoglienza per anziani non autosufficienti, con una visione improntata alla solidarietà e alla collaborazione tra enti pubblici.

Focris è infatti un ente sovracomunale: i Comuni fondatori sono Saronno, Cislago, Uboldo, Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Solaro. Una scelta che ha consentito di unire risorse e progettualità per offrire un servizio sociosanitario strutturato e stabile a favore dell’intero territorio.

La gestione è affidata a una Fondazione, guidata da un Consiglio di amministrazione che ne definisce indirizzi e linee operative. In oltre vent’anni di attività, la Rsa Focris è diventata un punto di riferimento per il territorio, mantenendo un forte legame con le comunità dei Comuni soci e promuovendo iniziative aperte anche alla cittadinanza.

…

La Rsa Focris, una casa per 100

La residenza sanitario-assistenziale Focris di via Don Volpi è una struttura destinata all’accoglienza residenziale di un centinaio di persone non autosufficienti.

L’edificio si sviluppa su un piano seminterrato e quattro piani fuori terra, per una superficie calpestabile complessiva di circa 4.500 metri quadrati, ed è realizzato nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La rsa è organizzata in nuclei abitativi al piano terra e nei tre piani superiori. Ogni nucleo è autonomo sotto il profilo organizzativo e garantisce la presenza di operatori in servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oltre alle camere con servizi igienici dedicati, ogni nucleo dispone di spazi soggiorno e pranzo, locali per attività sanitarie e assistenziali, ambienti riservati agli operatori e spazi tecnici.

Al piano terra si trovano la reception, per accogliere e orientare parenti e visitatori, uno spazio bar a disposizione di ospiti e familiari, sale polivalenti e la chiesa. Sono inoltre presenti la palestra interna, gli ambulatori e gli uffici amministrativi e di coordinamento. La struttura è circondata da ampi spazi verdi fruibili dagli ospiti.

Al piano seminterrato sono collocati i servizi di supporto, tra cui cucina, magazzino, lavanderia e altri locali tecnici funzionali alla gestione quotidiana della residenza.