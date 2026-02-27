Rinnovato per dieci anni il Comitato dei Campionati Internazionali di Canottaggio di Varese

È stato siglato oggi l’accordo per il rinnovo decennale del Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio a Varese. L’organismo, operativo dal 2011, si occupa della gestione e della promozione degli eventi remieri internazionali sul bacino varesino.

Alla firma dell’atto costitutivo hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti fondatori: il Sindaco di Varese Davide Galimberti (Presidente del Comitato), il Presidente della Provincia Marco Magrini, il Presidente della Canottieri Varese Paolo Consonni con il consigliere Claudio Minazzi, e la Federazione Italiana Canottaggio.

Percorso e programmazione

Il Comitato, istituito in occasione degli Europei 2012, ha lavorato negli anni per consolidare il posizionamento del Lago di Varese nel circuito agonistico internazionale. La nuova programmazione decennale punta a garantire continuità operativa in vista dei prossimi appuntamenti già in calendario: gli Europei Assoluti 2026: in programma dal 31 luglio al 2 agosto; e i Mondiali Master 2027: previsti per il mese di settembre.

Il rinnovo dell’accordo formalizza un modello di gestione che integra investimenti infrastrutturali e promozione sportiva. L’attività del Comitato ha permesso a Varese di diventare sede abituale di allenamento per diverse squadre nazionali e club internazionali. Tale indotto contribuisce alla distribuzione dei flussi turistici durante tutto l’anno, rendendo il canottaggio un elemento strutturale dell’economia locale.

“Il rinnovo del Comitato Organizzatore per i prossimi dieci anni non è solo un atto formale, ma la conferma di una visione strategica che ha trasformato il nostro Lago in un palcoscenico mondiale. Nato nel 2011, questo organismo ha dimostrato come la sinergia tra istituzioni e sport possa generare un impatto economico e sociale straordinario per il territorio – dichiara Davide Galimberti Presidente del Comitato -. Guardiamo al prossimo decennio con l’obiettivo di consolidare Varese come capitale del canottaggio internazionale e dei grandi eventi outdoor, puntando sempre più su sostenibilità, innovazione e sulla capacità di accogliere migliaia di atleti e appassionati da ogni continente. Il viaggio continua, con la stessa passione degli inizi e una struttura ancora più solida”.

“Il rinnovo di questo Comitato è la prova tangibile di come la collaborazione tra enti sia l’unica strada percorrendo la quale si ottengono risultati d’eccellenza. Per la Provincia di Varese, il canottaggio non è solo una disciplina sportiva, ma un potente fattore di coesione territoriale e di marketing territoriale integrato. – dichiara Marco Magrini Presidente della Provincia di Varese -. In questi anni abbiamo dimostrato che il nostro Lago è un patrimonio collettivo: un’infrastruttura naturale che genera benefici non solo per la città capoluogo, ma per l’intera area provinciale, attirando investimenti e un turismo sportivo di altissima qualità. Sostenere il Comitato per i prossimi dieci anni significa garantire al nostro territorio una vetrina mondiale permanente, capace di raccontare la bellezza e l’efficienza della nostra terra a una platea internazionale sempre più vasta”.

“Questo rinnovo decennale del Comitato è il segnale di una maturità raggiunta: non siamo più nella fase della ‘scommessa’, ma in quella della gestione di un’eccellenza internazionale consolidata. Il mio impegno, insieme a tutto il consiglio, sarà quello di garantire che la macchina organizzativa della Canottieri continui a rispondere agli standard altissimi richiesti dalla Federazione Mondiale. – dichiara Paolo Consonni Presidente di Canottieri Varese -. Vogliamo che ogni atleta, dalle nazionali maggiori ai club giovanili, trovi sul nostro lago non solo un campo gara perfetto, ma un’accoglienza professionale e un’organizzazione impeccabile. Guardiamo già agli eventi in calendario per il 2026 e il 2027 con la consapevolezza che il lavoro di squadra tra società e istituzioni è la nostra vera forza”.

“Vedere il nostro lago trasformarsi in un punto di riferimento mondiale è motivo di un orgoglio profondo, che va oltre l’aspetto sportivo. Per chi, come noi della Canottieri, vive queste acque quotidianamente, questo rinnovo decennale è il riconoscimento di un valore identitario unico. – dichiara il consigliere di Canottieri Varese Claudio Minazzi -. Abbiamo sempre creduto che il Lago di Varese non fosse solo uno specchio d’acqua, ma un’infrastruttura naturale d’eccellenza capace di competere con i campi gara più prestigiosi del pianeta. Essere considerati oggi una tappa ‘imprescindibile’ nel calendario internazionale è il coronamento di un sogno iniziato nel 2011. Continueremo a lavorare con la stessa dedizione per proteggere e valorizzare questo tesoro, affinché resti una casa accogliente per i campioni di tutto il mondo e un vanto per ogni cittadino varesino”.