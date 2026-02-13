Rinnovo biancorosso: il Varese conferma il direttore sportivo Alessio Battaglino
Alla vigilia della gara contro il Ligorna la società biancorossa ha comunicato il rinnovo con il ds anche per la prossima stagione sportiva
Una notizia un po’ a sorpresa, ma non del tutto inaspettata: alla vigilia della delicatissima gara di campionato contro il Ligorna (domenica 15 febbraio ore 15) il Varese, nella persona del direttore generale Giovanni Rosati, ha annunciato il rinnovo anche per la prossima stagione del direttore sportivo Alessio Battaglino.
Battaglino, varesino di adozione, è arrivato in biancorosso all’inizio della stagione 2025-2026, scelto dalla società con la quale poi ha scelto l’allenatore Andrea Ciceri, con il quale aveva condiviso i successi sportivo a San Giuliano. Il lavoro svolto in questa prima parte di stagione ha convinto il club a rinnovare la fiducia nel ds, che sarà quindi alla guida della prima squadra anche l’anno prossimo e ha già messo diverse basi con diversi rinnovi già firmati e alcuni ancora in trattativa.
«Il nostro progetto tecnico punta con decisione sulla continuità – ha spiegato Giovanni Rosati – e su figure di prospettiva che rispecchino la nostra filosofia societaria. Per questo motivo, siamo felici di annunciare oggi il rinnovo di Alessio Battaglino per un’ulteriore stagione. Lo riteniamo un profilo di grande serietà, sia umana che professionale, ideale per portare avanti un percorso basato sul lavoro con i giovani e sul senso di appartenenza.”
«Sono profondamente orgoglioso di questo rinnovo – ha detto Battaglino – e ringrazio la proprietà e tutto l’ambiente di Varese per l’accoglienza. Continuare a lavorare in una società di questo prestigio è un onore per me e per la mia famiglia, che mi ha sempre supportato; ora l’unico obiettivo è dare il massimo per questi colori e migliorare costantemente nel mio ruolo».
