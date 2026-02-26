Rinnovo per la UYBA Volley: Melanie Parra farfalla anche per la stagione 26/27

La notizia che i tifosi biancorossi aspettavano è arrivata: la schiacciatrice messicana Melanie Parra vestirà la maglia della UYBA Volley Busto Arsizio anche nella stagione 2026/27. Un rinnovo di grande peso specifico per la società biancorossa, che dopo l’annuncio della conferma della regista Nanami Seki aggiunge un secondo tassello fondamentale nella costruzione della nuova squadra.

“Una scelta chiara, forte, che conferma la volontà reciproca di proseguire insieme e che, di fatto, spegne le tante voci di mercato che nelle ultime settimane avevano iniziato a rincorrersi attorno al nome della giovane banda messicana. Proprio con la palleggiatrice giapponese, Parra ha trovato nel corso dell’ultima stagione un’intesa tecnica e mentale straordinaria, diventando uno dei punti di riferimento principali del gioco offensivo delle farfalle”, si legge nel comunicato UYBA.

Arrivata in Italia dopo i successi con la Texas Christian University, la 23enne ha saputo imporsi con personalità e qualità nella sua prima esperienza da professionista, e per di più in un campionato esigente e altamente competitivo come quello italiano. “I numeri raccontano una stagione da autentica rivelazione: 350 punti realizzati in 26 partite, 35% di vincenti in attacco, 25 ace e 26 muri. Statistiche che certificano il suo impatto, ma che non bastano a descrivere completamente ciò che Melanie ha rappresentato per la UYBA: doti fisiche impressionanti, grande intelligenza pallavolistica e una presenza in campo capace di catturare l’attenzione di pubblico e avversari. Il suo sguardo ipnotico, la grinta e l’eleganza dei suoi colpi l’hanno resa rapidamente una beniamina della e-work arena, al punto da essere premiata dai tifosi come giocatrice più amata dell’anno al termine dell’ultimo incontro di regular season”.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Andrea Saini, che ha commentato così il rinnovo: “Melanie Parra non è soltanto una giocatrice di altissimo livello tecnico e atletico, ma anche una persona speciale. In palestra porta energia, professionalità e spirito di squadra. È una giocatrice bella da vedere, un esempio per tutte le giovani atlete che si avvicinano alla pallavolo e una grande attrattiva per gli amanti della pallavolo di qualità”.

Entusiasta anche la schiacciatrice messicana: “Sono davvero felice di continuare il mio percorso con la UYBA. Qui mi sono sentita accolta e valorizzata fin dal primo giorno. La fiducia della società, delle compagne e dei tifosi significa tantissimo per me. Ora sono concentrata sul finale di stagione e sui play-off, ma sapere di poter continuare a lavorare qui mi porta tanta felicità: voglio dare tutto per questi colori.”