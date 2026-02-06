Rinviata la Commissione Lavori Pubblici di Varese, nuovo scontro Angei/Cocchiere

La gestione dei cantieri cittadini accende nuovamente il dibattito politico a Varese. La seduta della Commissione n. 3 (Lavori Pubblici), originariamente convocata per sabato 7 febbraio 2026 alle ore 11, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

La Presidente della Commissione, Maria Paola Cocchiere, ha disposto il posticipo della seduta citando le seguenti motivazioni, consultabili sull’albo pretorio del Comune: l’istanza di rinvio è stata presentata dal consigliere Salvatore Giordano per conto del gruppo di Fratelli d’Italia per “garantire la presenza di tutti i componenti”, con l’impegno della stessa Cocchiere a concordare una nuova data in base alle disponibilità dei commissari.

Dura la reazione di Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega, che ha espresso “profondo stupore” e critiche radicali verso la presidenza: «Una scelta sorprendente e contraria al regolamento. La maggioranza si sottrae alle proprie responsabilità verso i cittadini – commenta Angei -. La Commissione era stata richiesta per far luce su numerosi interventi avviati sin dal primo mandato Galimberti, tra cui comparto stazioni e studentato di Biumo, Villa Mylius, Villa Baragiola e Caserma Garibaldi, Largo Flaiano e Viale Belforte. Stavolta non chiediamo la decadenza della presidente per non rallentare l’iter burocratico: abbiamo depositato una nuova istanza di convocazione con il medesimo oggetto, alla quale l’amministrazione dovrà dare seguito entro 15 giorni».

Salvatore Giordano (FDI), pur avendo richiesto il rinvio, è capogruppo in consiglio comunale, ma non membro effettivo della Commissione 3: il rappresentante di Fratelli d’Italia in Commissione Lavori Pubblici è il consigliere De Amici. L’istanza originale era stata promossa dai consiglieri Angei (Lega), Formato (FDI) e Puricelli (Forza Italia).