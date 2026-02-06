Rinviata la Commissione Lavori Pubblici di Varese, nuovo scontro Angei/Cocchiere
Il consigliere comunale della Lega contesta la decisione della presidente della commissione, rinviata su richiesta del capogruppo di Fratelli d'Italia Giordano
La gestione dei cantieri cittadini accende nuovamente il dibattito politico a Varese. La seduta della Commissione n. 3 (Lavori Pubblici), originariamente convocata per sabato 7 febbraio 2026 alle ore 11, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.
La Presidente della Commissione, Maria Paola Cocchiere, ha disposto il posticipo della seduta citando le seguenti motivazioni, consultabili sull’albo pretorio del Comune: l’istanza di rinvio è stata presentata dal consigliere Salvatore Giordano per conto del gruppo di Fratelli d’Italia per “garantire la presenza di tutti i componenti”, con l’impegno della stessa Cocchiere a concordare una nuova data in base alle disponibilità dei commissari.
Dura la reazione di Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega, che ha espresso “profondo stupore” e critiche radicali verso la presidenza: «Una scelta sorprendente e contraria al regolamento. La maggioranza si sottrae alle proprie responsabilità verso i cittadini – commenta Angei -. La Commissione era stata richiesta per far luce su numerosi interventi avviati sin dal primo mandato Galimberti, tra cui comparto stazioni e studentato di Biumo, Villa Mylius, Villa Baragiola e Caserma Garibaldi, Largo Flaiano e Viale Belforte. Stavolta non chiediamo la decadenza della presidente per non rallentare l’iter burocratico: abbiamo depositato una nuova istanza di convocazione con il medesimo oggetto, alla quale l’amministrazione dovrà dare seguito entro 15 giorni».
Salvatore Giordano (FDI), pur avendo richiesto il rinvio, è capogruppo in consiglio comunale, ma non membro effettivo della Commissione 3: il rappresentante di Fratelli d’Italia in Commissione Lavori Pubblici è il consigliere De Amici. L’istanza originale era stata promossa dai consiglieri Angei (Lega), Formato (FDI) e Puricelli (Forza Italia).
