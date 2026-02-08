RITMO, al via il progetto Interreg sul rischio idrogeologico tra Italia e Svizzera

Prende ufficialmente il via RITMO – Rischi idrogeologici e cambiamenti climatici: salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale nel territorio montano dell’Insubria, il progetto finanziato dal programma Interreg Italia–Svizzera che vede coinvolti enti di ricerca, istituzioni e realtà territoriali italiane e svizzere.

Il progetto sarà presentato durante il kick-off meeting in programma mercoledì 11 febbraio 2026, dalle 10 alle 16, all’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como (via Sant’Abbondio 12, Aula S.0.3). La mattinata sarà aperta al pubblico, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai lavori riservati ai partner.

Capofila italiano del progetto è l’Università degli Studi dell’Insubria, affiancata come capofila svizzero dalla SUPSI. Tra i partner figurano il Parco Campo dei Fiori, FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente, la Comunità Montana del Piambello, le Guide ufficiali del Monte San Giorgio e l’Associazione Lepontini.

L’obiettivo di RITMO è la definizione di una metodologia interdisciplinare innovativa e di strumenti a supporto dei processi decisionali per migliorare la conoscenza e la gestione del rischio idrogeologico, mettendo in relazione aspetti ambientali, paesaggistici, culturali e socioeconomici. Un progetto articolato e complesso, che si svilupperà attraverso numerose azioni e cantieri sperimentali, con l’intento di produrre risultati replicabili anche in altri contesti territoriali.

Per il Parco Campo dei Fiori, RITMO rappresenta un’opportunità strategica per proseguire il lavoro di valorizzazione e pianificazione del territorio, in particolare nell’area di Villaggio Cagnola. Il progetto consentirà di sistematizzare oltre vent’anni di attività, dotandosi di strumenti tecnici ed economici utili a orientare le scelte future e a rafforzare il coinvolgimento della comunità locale, in un’area di grande valore ma anche particolarmente delicata e vulnerabile.