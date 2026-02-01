RMFonline: le crepe nel centrodestra, l’America di Trump e il ricordo di Maroni

È pronto, online, il nuovo numero di RMFonline (n. 04 del 31 gennaio 2026), il settimanale di Radio Missione Francescana che questa settimana apre con una profonda analisi degli equilibri politici italiani per poi volgere uno sguardo preoccupato oltreoceano, senza dimenticare i grandi temi etici e la memoria storica locale.

L’editoriale di Massimo Lodi, dal titolo “Il fico secco”, punta i riflettori sulla strategia della Lega e di Matteo Salvini. Mentre Meloni e Tajani guardano al centro, il leader del Carroccio sceglie interlocutori radicali come Tommy Robinson, rivendicando la libertà di incontrare “chi fico secco vuole”. Una mossa che rischia di spaccare la coalizione e regalare assist insperati a una sinistra ancora in cerca d’autore, mentre sullo sfondo aleggia lo spettro del nuovo partito del generale Vannacci.

Ampio spazio è dedicato agli Stati Uniti, con tre firme che analizzano le ombre dell’era Trump nel 2026. Franco Ferraro (“Ice-Crime”) denuncia la violenza della polizia anti-immigrazione e le “bugie blu” del tycoon, capaci di sgretolare la democrazia. Sulla stessa linea Roberto Cecchi (“Il vecchio malvissuto”), che traccia un parallelo manzoniano per descrivere l’arroganza e la mancanza di empatia del presidente USA, contrapposta a piccole “rivoluzioni di civiltà” come quella dei bidet a New York. Chiude il trittico americano Margherita Giromini nella rubrica Parole, analizzando il termine “Remigrazione”: un antico concetto stravolto dalla neolingua delle destre (da Trump a Sellner) per edulcorare la brutale realtà delle deportazioni di massa.

Sul fronte interno e dei valori, Costante Portatadino e Sebastiano Conformi dialogano sul “Disvalore della vita”. Partendo dalla cronaca nera e dal “no” del Senato francese al suicidio assistito, si riflette sul confine tra morale ed etica e sulla necessità di una cultura che sappia fondare valori comuni oltre l’individualismo. Giuseppe Adamoli, in vista del referendum del 22/23 marzo sulla separazione delle carriere, espone il suo “No problematico”. Pur riconoscendo le falle della giustizia, l’autore teme che la riforma non risolva i problemi strutturali e rischi di indebolire l’autonomia della magistratura.

Infine, un tocco di memoria e umanità con l’articolo di Pietro Carletti (“Maroni, il confronto sempre”). Attraverso le parole di Mara Carluccio, storica collaboratrice, viene ricordata la figura di Roberto Maroni in occasione della raccolta dei suoi discorsi parlamentari: un politico capace di visione, ironia e grande pragmatismo, profondamente legato alle sue radici varesine e lombarde.

