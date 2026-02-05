Ruba 100 euro di merce al supermercato, quattordicenne denunciato dalla polizia a Como

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato, un 14enne di Merone (CO), cittadino italiano di origini nordafricane, incensurato.

Verso le 9.30 di martedì scorso mattina, una volante è stata indirizzata presso un supermercato di via Carloni a Como, in quanto era segnalato tramite il 112 NUE, un furto di merce e dove la guardia di sicurezza in servizio aveva fermato il responsabile.

Una volta giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno preso in consegna il ladro scoprendo che aveva soltanto 14 anni, sentendo poi la testimonianza della guardia di sicurezza che riferiva di averlo notato prelevare dagli scaffali del reparto di elettronica, merce per un valore di 104 euro circa, infilando un power-bank, un paio di cuffie per smartphone e un kit di caricabatterie usb in un borsone che aveva al seguito e oltrepassando le casse senza pagare.

Nel contempo veniva inventariata la merce sottratta e riconsegnata alla proprietà, mentre il 14enne veniva portato in Questura dove, dopo l’assunzione della denuncia e la sua completa identificazione, dalla quale risultava incensurato, veniva deferito alla Procura dei Minorenni di Milano per furto aggravato.

Una volta compilati i verbali e le varie notifiche, il giovane veniva riaffidato ai genitori, fatti giungere in Questura per riprendersi il figlio.