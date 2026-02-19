Salmo torna a Legnano: a luglio live sul palco del Rugby Sound
I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Ticketone dal 20 febbraio prima dell’apertura delle vendite sugli altri canali
Salmo torna al Rugby Sound Festival. Il rapper sarà protagonista giovedì 16 luglio sull’Isola del Castello di Legnano, location simbolo della rassegna estiva organizzata da Rugby Parabiago e Shining Production con il patrocinio del Comune di Legnano.
L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo prodotto da Vivo Concerti che tra giugno e agosto porterà l’artista sui palchi dei principali festival italiani, con uno show che promette tutta la potenza del suo repertorio.
Biglietti in prevendita dal 20 febbraio
I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Ticketone.it per i primi cinque giorni a partire dalle 14 di venerdì 20 febbraio. Da mercoledì 25 febbraio alle 11 saranno acquistabili anche presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati.
La data di Legnano si aggiunge a un’estate live che prende forma proprio all’indomani dell’uscita del nuovo singolo “CRACKERS”.
Il nuovo progetto
Il brano è il secondo dei tre inediti contenuti in “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, in uscita il 3 aprile per Sony Music Italy. Il progetto celebra a dieci anni di distanza l’album culto “Hellvisback”, pubblicato nel 2016, e rappresenta al tempo stesso un nuovo capitolo del percorso artistico di Salmo.
“CRACKERS” si presenta come una dichiarazione d’identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel rap contemporaneo. Il video, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov con la fotografia di Edoardo Bolli, punta su un bianco e nero essenziale e su un’estetica cruda che mette al centro la figura dell’artista e la sua nuova maschera.
Il disco è già disponibile in preordine anche nei formati CD (black leather box) e musicassetta rossa.
La line up del Rugby Sound
Con l’annuncio di Salmo, la line up del Rugby Sound Festival si arricchisce ulteriormente. Già confermati Tony Pitony (2 luglio), Madame (3 luglio), Subsonica (10 luglio), la serata “Voglio tornare negli anni ’90” (4 luglio) e la Zarro Night con special guest Il Pagante (18 luglio).
