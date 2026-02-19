Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Salmo torna a Legnano: a luglio live sul palco del Rugby Sound

I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Ticketone dal 20 febbraio prima dell’apertura delle vendite sugli altri canali

Salmo al Rugby Sound

Salmo torna al Rugby Sound Festival. Il rapper sarà protagonista giovedì 16 luglio sull’Isola del Castello di Legnano, location simbolo della rassegna estiva organizzata da Rugby Parabiago e Shining Production con il patrocinio del Comune di Legnano.

L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo prodotto da Vivo Concerti che tra giugno e agosto porterà l’artista sui palchi dei principali festival italiani, con uno show che promette tutta la potenza del suo repertorio.

Biglietti in prevendita dal 20 febbraio

I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Ticketone.it per i primi cinque giorni a partire dalle 14 di venerdì 20 febbraio. Da mercoledì 25 febbraio alle 11 saranno acquistabili anche presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati.

La data di Legnano si aggiunge a un’estate live che prende forma proprio all’indomani dell’uscita del nuovo singolo “CRACKERS”.

Il nuovo progetto

Il brano è il secondo dei tre inediti contenuti in “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, in uscita il 3 aprile per Sony Music Italy. Il progetto celebra a dieci anni di distanza l’album culto “Hellvisback”, pubblicato nel 2016, e rappresenta al tempo stesso un nuovo capitolo del percorso artistico di Salmo.

“CRACKERS” si presenta come una dichiarazione d’identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel rap contemporaneo. Il video, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov con la fotografia di Edoardo Bolli, punta su un bianco e nero essenziale e su un’estetica cruda che mette al centro la figura dell’artista e la sua nuova maschera.

Il disco è già disponibile in preordine anche nei formati CD (black leather box) e musicassetta rossa.

La line up del Rugby Sound

Con l’annuncio di Salmo, la line up del Rugby Sound Festival si arricchisce ulteriormente. Già confermati Tony Pitony (2 luglio), Madame (3 luglio), Subsonica (10 luglio), la serata “Voglio tornare negli anni ’90” (4 luglio) e la Zarro Night con special guest Il Pagante (18 luglio).

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.