San Bernardino Swiss Alps: piste, villaggio e attività sulla neve
Una visione completa dell’offerta invernale: due aree sciistiche, attività per famiglie e amici, sapori d’alta quota e ospitalità diffusa. Il tutto con un collegamento pensato per chi parte da Varese e dintorni
San Bernardino Swiss Alps oggi è una di quelle destinazioni che sorprendono per completezza: si scia in quota, si vive un villaggio compatto e accogliente, e si trova un ventaglio di attività che rende la giornata (o il weekend) interessante anche oltre le piste. Il tutto con un plus che per chi parte da Varese e dintorni fa davvero la differenza: il SanBe Snow Bus, che sta intercettando molto interesse proprio perché unisce comodità e convenienza.
Due aree sciistiche, un solo skipass: pratico e “senza frizioni”. Il cuore dell’offerta invernale è lo sci alpino, con due aree sciistiche complementari accessibili con un unico skipass. La zona più in quota offre circa 40 km di piste che si sviluppano tra i 2.000 e i 2.525 metri: un dato importante, perché significa sciare “alto”, su tracciati ampi e con livelli differenziati, in un contesto di grande respiro.
Accanto a questa, c’è un’area più vicina al villaggio, ideale per principianti e intermedi, con circa 5 km di piste e la possibilità di divertirsi anche con sciate in notturna. In pratica: chi vuole una giornata “intensa” trova quota e continuità, chi preferisce un ritmo più tranquillo (o ha bambini al seguito) ha un contesto più immediato e facile da gestire.
Non solo sci di discesa: fondo, ciaspole e attività per tutti. Una destinazione in crescita si riconosce anche da ciò che propone a chi non scia (o non scia tutto il giorno). A San Bernardino, lo sci di fondo è un pilastro: i percorsi dedicati arrivano a 28 km complessivi (classico e skating) e c’è anche una pista notturna illuminata da 1,9 km, con fascia oraria serale e giorni specifici della settimana. Per chi ama camminare nella neve, la proposta di escursioni invernali e ciaspolate è ben sviluppata, con itinerari che partono dal villaggio e si muovono tra boschi e panorami aperti. E poi ci sono le attività “divertimento puro”, perfette per gruppi e famiglie: slittino e bob su pista preparata giornalmente (con possibilità di noleggio in loco), pattinaggio su pista di ghiaccio al Centro Sportivo San Remo e nuovi servizi, pensati per un pubblico ampio e trasversale.
Villaggio, ristoranti e ospitalità: atmosfera svizzera, stile contemporaneo. San Bernardino sta puntando su un’idea chiara: essere vissuta non solo come comprensorio, ma come destinazione. Lo racconta il progetto di resort diffuso nel villaggio, che integra hotel, appartamenti, ristorazione e servizi. Sul fronte ospitalità, si trovano soluzioni diverse, dagli hotel agli appartamenti nel cuore del paese. Tra i riferimenti più noti c’è lo storico Hotel Brocco e Posta, con camere pensate anche per le famiglie e una proposta più giovane e smart. Anche il lato gastronomico fa la sua parte: nel villaggio ci sono bar e locali per colazioni, aperitivi e dopocena, mentre in quota l’esperienza si completa con punti ristoro che invitano alla pausa “con vista”.
Il filo che rende tutto più semplice: SanBe Snow Bus da Varese. Per chi vive a Varese e nell’area dei laghi, la grande differenza è poter pensare alla Svizzera sulla neve senza trasformare l’uscita in una maratona di guida. Il SanBe Snow Bus è attivo sabato, domenica e lunedì, con partenza da Varese (Parcheggio Stadio Varese) e arrivo direttamente alla stazione di partenza degli impianti. La formula è chiara e “da giornata perfetta”: a partire da 55 euro include trasporto A/R, skipass e colazione (bevanda calda + croissant). In più, sono previsti vantaggi collegati ai servizi in località, come sconti dedicati.
Da Varese alla neve in poco più di un’ora: San Bernardino accelera con il SanBe Snow Bus
Una destinazione che cresce (e che è un piacere visitare). San Bernardino Swiss Alps sta costruendo una proposta invernale che funziona perché mette insieme quota e piste per tutti i livelli, attività alternative per vivere la neve in modo completo e un villaggio sempre più curato nella parte di accoglienza e servizi.
Per informazioni aggiornate su date, disponibilità e prenotazioni del servizio bus, la pagina di riferimento è quella dedicata al SanBe Snow Bus sul sito ufficiale di San Bernardino Swiss Alps.
